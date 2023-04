Szef NATO: sojusznicy zgadzają się na członkostwo Ukrainy. "Historia nie może się powtórzyć"

- Przyszłość Ukrainy jest w euroatlantyckiej rodzinie. Wszyscy sojusznicy NATO zgodzili się co do tego, że Ukraina zostanie członkiem NATO. Główna uwaga spoczywa obecnie na tym, co zrobić, by Ukraina zwyciężyła. Nasze wsparcie pomaga Ukrainie w zmierzaniu w kierunku euroatlantyckiej integracji - mówił w piątek sekretarz generalny Jens Stoltenberg, tuż przed rozpoczęciem spotkania Grupy Kontaktowej ds. Ukrainy w bazie wojskowej w niemieckim Ramstein. Jak podkreślił Stoltenberg, "bez niezależnej, niepodległej Ukrainy dyskusja o członkostwie nie ma sensu".

- Ukraina potrzebuje bezpieczeństwa, nikt nie wie, kiedy i jak ta wojna się skończy. To, co wiemy, to to, że kiedy wojna się skończy, musimy zadbać o to, by historia się nie powtórzyła - zaznaczył sekretarz generalny NATO.

Przypomnijmy: W czwartek sekretarz generalny NATO spotkał się w Kijowie z prezydentem Ukrainy. Jens Stoltenberg i Wołodymyr Zełenski rozmawiali o dostawach broni dla Ukrainy, ale też o perspektywach Ukrainy na drodze do członkostwa w NATO. Ukraiński prezydent zaznaczył na wspólnej konferencji ze Stoltenbergiem, że jego kraj potrzebuje kolejnych dostaw broni jak najszybciej. Z kolei sekretarz generalny zapewniło dalszej pomocy dla Ukrainy.

Ramstein. Grupa kontaktowa o dalszej pomocy dla Ukrainy

Ministrowie obrony z niemal 50 krajów zastanawiają się nad przyspieszeniem dostaw broni dla Ukrainy. W bazie wojskowej w niemieckim Ramstein w piątek przed południem rozpoczęło się kolejne spotkanie Grupy Kontaktowej do spraw Ukrainy. To nieformalne zrzeszenie krajów NATO oraz innych sojuszników, którzy od początku rosyjskiej inwazji pomagają ukraińskiemu wojsku. Grupa Kontaktowa została utworzona przez Stany Zjednoczone, a od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie zebrała się już po raz jedenasty. Ministrowie z niemal 50 krajów chcą wymienić się informacjami o tym, jakie dostawy broni są planowane dla Ukrainy w najbliższym czasie i jakie są teraz najważniejsze potrzeby.

- Na tym spotkaniu chcemy skoncentrować się na takich obszarach jak obrona powietrzna oraz amunicja. Ukraina pilnie potrzebuje naszej pomocy, by chronić swoich obywateli oraz swoich żołnierzy przed rosyjskimi rakietami. Na spotkaniu wysłuchamy także informacji w sprawie postępów w budowie ukraińskiego arsenału na najbliższe lata" - podkreślił w piątek gospodarz spotkania, amerykański sekretarz obrony Lloyd Austin.

Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przeważająca większość krajów Zachodu wysyła na wschód broń, hełmy, kamizelki kuloodporne, a także szkoli ukraińskich żołnierzy. Na spotkaniu w Ramstein Polskę reprezentuje minister obrony Mariusz Błaszczak.

