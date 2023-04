Wojna w Ukrainie. Żołnierze pokazali nagranie z "czyszczenia okopu z Rosjan" [WIDEO]

Przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego Andrij Jusow powiedział, że jak dotąd żadne główne cele Rosjan nie zostały zlokalizowane. Z ich ustaleń wynika, że agresorzy nie mają odpowiednich sił, by powtórzyć działania na taką skalę, jak miało to miejsce po 24 lutym 2022 roku. Chodzi między innymi o atak porównywalny do próby zajęcia Kijowa czy podboju północnych, południowych i wschodnich regionów Ukrainy.

Andrij Jusow, jak cytuje go Ukraińska Pravda, zaznacza, że nie oznacza to, że rosyjska armia została rozbita i nie stanowi już żadnego zagrożenia. Według przedstawiciela ukraińskiego wywiadu Rosja nadal dysponuje dużym potencjałem - chodzi przede wszystkim o duże zdolności mobilizacyjne oraz dużą liczbę uzbrojenia, które chociaż jest przestarzałe, to nadal pozostaje solidne.

Przy okazji ukraińska armia udostępniła nagranie, na którym widać żołnierzy walczących w okopach. Na filmiku zaprezentowano atak Rosjan, który udało się odeprzeć Ukraińcem. Jak dodaje "The Telegraph", pokazuje on akcję prowadzoną przez wydzielony batalion zmechanizowany "Wilki Da Vinci", który został utworzony w ramach 67. samodzielnej brygady zmechanizowanej.

Wiadomo, że nagranie powstało na froncie w okolicach Bachmutu, gdzie prowadzone są jedne z najbardziej aktywnych działań. Ukraińcy zostali zaatakowani w okopach przez Rosjan. Wówczas żołnierze znajdujący się w schronie skontaktowali się z oddziałem, który mógł spojrzeć na okopy z innej perspektywy i na tej podstawie skoordynowano działania.

W mediach społecznościowych można zobaczyć też bardziej drastyczny film z wysadzania przez Ukraińców jam, w których chowają się wagnerowcy i żołnierze rosyjskiej armii. Film może nie być odpowiedni dla wrażliwych odbiorców.

Wcześniej wiceministerka obrony przekazała, że Ukraina rozpoczęła już działania kontrofensywne. Te mają zostać rozwinięte w kolejnych miesiącach. Kijów zaznacza, że Ukraina musi zgromadzić niezbędne zasoby nowoczesnego uzbrojenia - czołgi, pojazdy opancerzone i myśliwce.