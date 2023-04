Nieoficjalnie: Grupa Wagnera wspiera wojskowe bojówki w Sudanie. Przeanalizowano zdjęcia satelitarne

Z ustaleń CNN wynika, że pociski ziemia-powietrze stanowią znaczące wsparcie dla bojowników paramilitarnych Sił Szybkiego Wsparcia, dowodzonych przez gen. Mohameda Hamdana Dagalo. Walczy on o władzę z głównodowodzącym sudańską armią generałem Abdelem Fattahem al-Burhaną.

Doniesienia o dostawach pocisków mają potwierdzać zdjęcia satelitarne z sąsiedniej Libii, a konkretnie z terenów kontrolowanych przez wspieranego przez Grupę Wagnera gen. Chalifę Haftara. Na fotografiach widać rosyjski samolot transportowy przelatujący między dwiema kluczowymi libijskimi bazami lotniczymi należącymi do Haftara. Korzysta z nich właśnie Grupa Wagnera. Do zwiększenia ruchu maszyn wojskowych Ił-76 doszło na dwa dni przed sobotnim wybuchem starć w Sudanie, trwało ono co najmniej do środy.

"Od lat Dagalo [dowódca Sił Szybkiego Wsparcia - red.] jest kluczowym beneficjentem rosyjskiego zaangażowania w Sudanie, jako główny odbiorca broni i szkoleń Moskwy" - wskazuje CNN. Siły Szybkiego wsparciu zaprzeczyły, by miały otrzymywać pomoc z Rosji lub Libii. Na prośbę o komentarz nie odpowiedzieli Chalifa Haftar ani szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn.

Sudan. Starcia wojska z bojówkarzami

Od soboty dochodzi do starć między oddziałami wojska lojalnymi wobec głównodowodzącego armią generała Abdela Fattah al-Burhana a jednostkami paramilitarnymi dowodzonymi przez jego zastępcę generała Mohameda Hamdan Dagalo.

W piątek sudańskie siły paramilitarne zgodziły się na 72-godzinny rozejm. Rozejm zbiega się w czasie z muzułmańskim świętem Eid al-Fitr, które kończy czas postu. Ma umożliwić stworzenie korytarzy humanitarnych i ewakuację ludności cywilnej. W wydanym oświadczeniu siły paramilitarne wyjaśniły, że w związku z obchodzonym świętem zawieszenie broni ma też stworzyć możliwość spotkań z bliskimi.

W wyniku starć zginęło co najmniej 350 osób. Tysiące ludzi opuszcza stolicę, Chartum. To pierwsze tego typu walki w Sudanie od 2019 roku, kiedy to odsunięto od władzy Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju.

Grupa Wagnera to utworzona w 2014 r. prywatna firma wojskowa mająca powiązania z rosyjskim wywiadem wojskowym. Jej założycielem jest były oficer wywiadu Dmitrij Walerjewicz Utkin ps. Wagner.

