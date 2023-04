Zobacz wideo Ekspert mówi, jakie będą koszty zatrzymania zmiany klimatu

Co najmniej 330 osób zginęło, a 3200 zostało rannych w walkach w Sudanie - wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia. Co gorsza, udzielanie pomocy staje się coraz trudniejsze lub wręcz niemożliwe. Kolejne próby krótkotrwałego przerwania walk nie poprawiły sytuacji ludności cywilnej - informują Lekarze bez Granic.

Organizacja, której pracownicy są na miejscu, alarmuje, że celem ataków są też placówki medyczne. Część z nich jest zamknięta lub niedostępna dla pacjentów i personelu. Walki w mieście - z użyciem broni maszynowej, artylerii i lotnictwa - oznaczają wiele ofiar wśród cywilów, a dodatkowo utrudniają możliwość dostania się do placówek medycznych. Kończą się zapasy leków i materiałów medycznych, a zamknięcie lotniska w Chartumie uniemożliwia ich uzupełnienie.

Relacjonuje Cyrus Paye, koordynator projektu Lekarzy bez Granic:

Obecnie w Sudanie nikt i nic nie może się przemieszczać. Lotniska w całym kraju zostały zamknięte, walki trwają na ulicach, dlatego nie możemy dostarczać zaopatrzenia medycznego ani do północnego Darfuru, ani do kraju. Czad zamknął swoje granice. Jeśli sytuacja się nie zmieni i nie zostanie zapewniony dostęp dla pomocy humanitarnej, możemy spodziewać się jeszcze więcej ofiar śmiertelnych.

"Przygotowujemy się na najgorsze"

Poza stolicą kraju, Chartumem, bardzo zła jest sytuacja w Darfurze, regionie na zachodzie kraju. "W prowadzonym przez Lekarzy bez Granic szpitalu w El Fasher personel medyczny przyjmuje ludzi z wyjątkowo ciężkimi ranami postrzałowymi. Ich liczba przekracza możliwości szpitala, wielu pacjentów leczonych jest na podłodze korytarzy. Pozostałe szpitale w Darfurze musiały zostać zamknięte ze względu na bliskość walk lub brak możliwości dostania się do nich. Przepełniony szpital w El Fasher nie ma dokąd przesyłać rannych" - informuje organizacja.

W szpitalu, który wspieramy, od soboty przyjęliśmy 279 rannych. Niestety, 44 z nich umarło. Sytuacja jest katastrofalna. Większość rannych to cywile trafieni przez zbłąkane kule, wśród niech jest wiele dzieci. Przyjmujemy osoby ze złamaniami spowodowanymi przez pociski, z ranami postrzałowymi, z odłamkami w klatkach piersiowych i kończynach. Pacjentów jest tak wielu, że muszą być leczeni na podłogach korytarzy, bo zwyczajnie nie mamy wystarczającej liczby łóżek, by położyć tylu rannych

- opisuje Cyrus Paye. Szpital, o którym mówi, do zeszłego tygodnia nie miał nawet oddziału chirurgicznego - był to szpital położniczy. Po wybuchu walk pracownicy dostosowali go, aby móc leczyć rannych. Aby zrobić miejsce, na oddziale położniczym w każdym łóżku leżą już po dwie kobiety. Szpital pediatryczny, do którego kierowano noworodki, został splądrowany.

Darfur już teraz ma jedne z najgorszych wskaźników zdrowia w kraju. Z pewnością obecny konflikt jeszcze pogorszy sytuację. Jako pracownicy humanitarni staramy się, by nie tylko utrzymać dotychczasowe, podstawowe świadczenia zdrowotne, ale zapewnić też dostęp do pomocy osobom dotkniętym przez konflikt

- mówi Mohamad Musoke, kierownik działań Lekarzy bez Granic w Sudanie. Dodaje jednocześnie, że medycy "przygotowują się na najgorsze". Walki wybuchły niespodziewanie, ludzie nie mieli zapasów wody czy jedzenia, a teraz ich zdobycie jest coraz trudniejsze.

Musoke przyznaje, że z powodu braku dostaw zaopatrzenia do szpitali "dla niektórych ludzi już jest za późno". - Mamy pacjentów z chorobami przewlekłymi, którzy potrzebują opieki codziennie. Dla nich to ostatni moment. Nie mamy więcej czasu. Bardzo potrzebujemy trwałego, wiarygodnego wstrzymania walk, żeby ludzie mogli otrzymać pomoc, jakiej potrzebują - podkreślił.

Od soboty w Sudanie dochodzi do starć między oddziałami wojska lojalnymi wobec głównodowodzącego armią generała Abdela Fattah al-Burhana a jednostkami paramilitarnymi dowodzonymi przez jego zastępcę generała Mohameda Hamdan Dagalo. W poniedziałek zaatakowany został ambasador Unii Europejskiej w tym kraju. Ostrzelano też amerykański konwój dyplomatyczny. Zginęło trzech pracowników Światowego Programu Żywnościowego. W wyniku walk odcięte zostały dostawy wody i prądu do stolicy. Rosną obawy, że jeśli konflikt nie zostanie szybko zatrzymany, to przerodzi się w wojnę domową na pełną skalę, a nawet rozleje na cały region, dodatkowo wpędzając miliony ludzi w głód.