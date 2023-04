- Drzwi są otwarte na oścież, ale to nie jest czas na podejmowanie decyzji teraz - powiedział Boris Pistorius w programie niemieckiej telewizji publicznej ZDF. Tym samym minister obrony Niemiec zaprzeczył, by o członkostwie Ukrainy w NATO zadecydowała tzw. "szybka ścieżka".

Minister obrony Niemiec o członkostwie Ukrainy w NATO

Boris Pistorius kontynuował, że decyzja o członkostwie Ukrainy w sojuszu nie może być podjęta tylko z powodu "solidarności". W tej kwestii minister uważa, że dyplomaci powinni kierować się "chłodną głową i gorącym sercem, nie na odwrót".

Niemiecki polityk został zapytany o tę kwestię w momencie, gdy po raz pierwszy od wybuchu wojny w Ukrainie do Kijowa udał się szef NATO Jens Stoltenberg. Jego wizyta związana jest z zaproszeniem prezydenta Wołodymyra Zełenskiego na lipcowy szczyt NATO w Wilnie. Stoltenberg przekazał, że starania Ukrainy o członkostwo w sojuszu oraz silne gwarancje bezpieczeństwa dla tego kraju będą jednymi z kluczowych programów szczytu.

Stoltenberg: Członkostwo Ukrainy w NATO "wysoko na liście priorytetów"

Wołodymyr Zełenski apeluje do NATO. "Czas podjąć odpowiednią decyzję"

W czwartek 20 kwietnia Wołodymyr Zełenski wezwał NATO do otwarcia drogi do przyjęcia Ukrainy do tej organizacji jeszcze w lipcu tego roku. Prezydent Ukrainy uważa, że brak politycznego zaproszenia spotkałby się z niezrozumieniem większości z mieszkańców Ukrainy i części obywateli z krajów natowskich. - Czas podjąć odpowiednią decyzję - podkreślił polityk.

Zełenski poprosił też szefa NATO o pomoc w "przełamaniu niechęci" niektórych państw członkowskich, które wahają się przed dostarczeniem Ukrainie rakiet dalekiego zasięgu, nowoczesnych myśliwców i pojazdów opancerzonych.