Mężczyzna przyjechał do Polski, aby wziąć udział w kursie Krav Maga Urban Extreme Active Shooter. Miał tam doskonalić umiejętności strzelenia. Według brytyjskich Służb Bezpieczeństwa (MI5) 37-latek stanowi zagrożenie w Wielkiej Brytanii i ma zakaz powrotu do kraju. W 2021 roku został pozbawiony brytyjskiego obywatelstwa.



37-latek otrzymał zakaz powrotu do Wielkiej Brytanii po udziale w kursie strzeleckim

Kurs, w którym wziął udział 37-latek, miał "poprawić umiejętności strzelania". Mężczyzna pochodził z "nieujawnionego kraju pozaeuropejskiego" - informuje "The Sun". W Wielkiej Brytanii przebywał od wielu lat, jednak miał tam problemy z prawem. Według MI5, jego zachowanie mogłoby się pogorszyć po udziale w kursie, który gwarantował szkolenie z zakresu samoobrony z elementami jiu jitsu, judo, muay thai, boksu czy strzelania. Według agentów powrót mężczyzny mógł w tym wypadku stanowić "zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Wielkiej Brytanii" - przekazuje "The Sun".

Wielka Brytania. 37-latek już wcześniej miał problemy z prawem

37-latek zamieszkał w Wielkiej Brytanii w 2000 roku, a po dwóch latach otrzymał brytyjskie obywatelstwo. Następnie ukończył szkołę średnią w południowej części Londynu. W 2007 roku został tam skazany na ponad trzy lata więzienia za dostarczanie narkotyków.

W 2009 roku ponownie go aresztowano, gdy uciekał przed policją, a w jego samochodzie znaleziono pistolet do strzelania ślepymi nabojami, wyposażony w improwizowaną lufę, wraz z nabojem ostrej amunicji w wyłomie. W pobliżu samochodu znajdowało się też pięć innych naboi w pobliżu samochodu. W 2021 roku pozbawiono go brytyjskiego obywatelstwa, a Specjalna Imigracyjna Komisja Odwoławcza odrzuciła jego odwołanie od tej decyzji.