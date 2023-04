Coraz bardziej zacięte walki w Sudanie. USA przygotowują ewentualną ewakuację ambasady

Amerykański Departament Obrony kieruje wojska do Dżibuti, kraju położonego na wschodzie Afryki. Siły te miałyby zostać użyte do ewakuacji amerykańskich dyplomatów z Sudanu, gdzie trwają zacięte walki pomiędzy zwaśnionymi frakcjami.

Rzecznik Narodowej Rady Bezpieczeństwa Białego Domu John Kirby powiedział, że władze USA znają lokalizację wszystkich dyplomatów, którzy otrzymali polecenia pozostać w swoich miejscach. - Żadne decyzje w sprawie ewakuacji nie zostały podjęte. Na razie koncentrujemy się na wezwaniu obu stron do zaprzestania walk i przestrzegania zawartego zawieszenia broni oraz umożliwienia dostaw pomocy humanitarnej ludziom, którzy jej potrzebują - podkreślił. Wysocy rangą przedstawiciele administracji przyznają, że możliwa ewakuacja ambasady nie będzie łatwa, a jeszcze trudniejsze będzie wydostanie z Sudanu 19 tysięcy obywateli amerykańskich, którzy prawdopodobnie przebywają w tym kraju.

Walki w Sudanie

Od soboty w Sudanie dochodzi do starć między oddziałami wojska lojalnymi wobec głównodowodzącego armią generała Abdela Fattah al-Burhana a jednostkami paramilitarnymi dowodzonymi przez jego zastępcę generała Mohameda Hamdan Dagalo. W poniedziałek zaatakowany został ambasador Unii Europejskiej w tym kraju. Ostrzelano też amerykański konwój dyplomatyczny. W wyniku walk odcięte zostały dostawy wody i prądu do stolicy. Nad Chartumem unosi się dym. Mieszkańcy informują o atakach lotniczych, ostrzale artyleryjskim i wymianie ognia z broni automatycznej. Zginęło co najmniej 330 osób w walkach, a 3200 zostało rannych.

To pierwsze tego typu walki w Sudanie od 2019 roku kiedy to odsunięto od władzy Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju. Wysłannik ONZ Volker Perthes poinformował, że strony konfliktu nie wykazują woli negocjacji.

