Niemcy. Policja zatrzymała Polkę. Pijana kobieta podróżowała pociągiem z naładowaną bronią

Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 kwietnia. Jak podaje niemiecka policja, około godz. 1:00 w nocy świadek poinformował służby, że w pociągu szybkiej kolei miejskiej S-Bahn nr 3 znajdują się dwie osoby z bronią. Kiedy pociąg dojechał do stacji kolejowe Erkner, do akcji wkroczyła brandenburska policja, która skontrolowała 29-letniego mężczyznę i 33-letnią kobietę. Podczas przeszukania funkcjonariusze znaleźli przy nich dwa naładowane pistolety alarmowe. Zatrzymani nie mieli jednak wymaganych pozwoleń na tego typu broń.

Zatrzymani byli pijani

Policja przekazała, że zatrzymani to 29-letni Niemiec i 33-letnia Polka, która znana jest niemieckim służbom. Oboje byli pijani - w wydychanym powietrzu mieli kolejno 2,13 i 1,39 promila alkoholu. Przy mężczyźnie znaleziono również "substancję przypominającą narkotyki".

Zatrzymanymi zajmie się teraz policja federalna, która wszczęła dochodzenie w sprawie możliwych naruszeń ustaw o broni i narkotykach.

