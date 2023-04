Stoltenberg w Kijowie: Członkostwo Ukrainy w NATO "wysoko na liście priorytetów" szczytu w lipcu

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Kijowie z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Podczas wspólnej konferencji prasowej ukraiński przywódca podkreślił, że nie da się zapewnić bezpieczeństwa "przestrzeni północnoatlantyckiej bez Ukrainy". Stwierdził też, że nie ma obiektywnych przeszkód dla członkostwa jego kraju w NATO i podziękował za dotychczasowe wsparcie w walce z Rosją.

Zełenski apelował o jasny sygnał co do perspektywy członkostwa Ukrainy w Sojuszu. Jak podkreślił, nadszedł już czas, by NATO podjęło odpowiednią polityczną decyzję. Stoltenberg odpowiedział, że członkostwo Ukrainy w NATO będzie "wysoko na liście priorytetów" szczytu Sojuszu, który odbędzie się w lipcu w Wilnie.

- Przyszłość Ukrainy jest w NATO. Wszyscy sojusznicy się co do tego zgadzają - powiedział i dodał, że Sojusz skupia się teraz na tym, by Ukraina zwyciężyła. Sekretarz Generalny poinformował też, że rozmawiał z Zełenskim o wsparciu, które pomoże Ukrainie w przejściu z uzbrojenia i doktryny ery sowieckiej do standardów NATO.

W piątek nowe wsparcie militarne dla Ukrainy

Jens Stoltenberg udał się do Kijowa z niezapowiedzianą wizytą, która może mieć związek z zaplanowanym na piątek w amerykańskiej bazie wojskowej w Ramstein w Niemczech kolejnym spotkaniem przedstawicieli państw wspierających Ukrainę uzbrojeniem. Podczas spotkania w Ramstein - jak podał Stoltenberg w Kijowie - NATO ma ogłosić nowe wsparcie militarne dla Kijowa

- Ukraina potrzebuje kolejnych dostaw broni jak najszybciej - mówił na wspólnej konferencji prezydent Zełenski. Jak podkreślił, zwrócił się do sekretarza generalnego, aby pomógł przezwyciężyć opory niektórych partnerów co do dostarczania Ukrainie przede wszystkim broni dalekosiężnej - współczesnych samolotów i artylerii, oraz broni pancernej. - Wstrzymywanie odpowiednich decyzji kosztuje życie naszych żołnierzy - mówił.

Stoltenberg zapewnił, że temat pomocy militarnej jest dla Sojuszu priorytetowy. Zaznaczył, że Sojusz pracuje nad tym codziennie. - Będziemy o tym mówić również jutro podczas spotkania krajów wspierających Ukrainę w Ramstein. Pomoc będzie także głównym tematem przed lipcowym szczytem NATO w Wilnie oraz podczas samego szczytu - dodał.