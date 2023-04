Niemcy. Mieszkańcy nie będą mogli dojechać na własną posesję. Mężczyzna kupił ulicę i żąda zapłaty

W zawiadomieniu skierowanym do mieszkańców była także oferta zakupu drogi od nowego właściciela, aby mogli oni wciąż mieć dostęp do swoich nieruchomości i miejsc parkingowych wzdłuż drogi. Jak dodaje niemiecki portal volksfreund.de "w księdze wieczystej nie ma wpisanych praw przejazdu ani przejazdów do nieruchomości". Mężczyzna, który zakupił drogę, dał czas mieszkańcom na przedstawienie ich propozycji do 3 maja, po tym terminie będzie "zmuszonego do zablokowania drogi". Ponadto mężczyzna namalował na początku i końcu ulicy faliste, czerwone linie, które mają symbolizować zakaz wjazdu.

Niemiecki portal zapytał o stanowisko w tej sprawie administrację miasta, w odpowiedzi, jaką udało im się uzyskać, było napisane, że odbędą się rozmowy, a następnie zostanie wydane oświadczenie. W związku z zaistniałą sytuacją mieszkańcy Zweibrücken postanowili skorzystać z pomocy prawnika. Jeden z właścicieli działki przy spornej ulicy, cytowany przez volksfreund.de, przyznał, że "na pewno pójdziemy (mieszkańcy red.) do sądu". Mieszkańcy są zdeterminowani i nie zamierzają się poddać w walce o dostęp do ulicy.

Jak podają zagraniczne media "w przeszłości miasto odmawiało zakupu drogi ze względu na zbyt wysokie koszty ewentualnych napraw czy usług zimowych, a władze nie chciały przyjąć ulicy nawet w prezencie, jak wspominają starsi mieszkańcy".