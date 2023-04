Aktor ze "Skrzypka na dachu" był też agentem Mosadu. "Tata brał udział w tajnych misjach"

Kilka tygodni po śmierci Chaima Topola w dzienniku "Haaretz" ukazał się materiał, w którym dzieci aktora ujawniają, że ich ojciec prowadził podwójne życie. Bliscy zmarłego potwierdzili, że sława przeszkadzała mężczyźnie, a on sam miał być z tego powodu wielokrotnie zmartwiony. Powodem obaw było to, jak sam twierdził, że rozpoznawalność przeszkodzi mu we współpracy z Mosadem.

Chaim Topol, znany z roli w "Skrzypku na dachu", miał być agentem Mosadu

Mosad (Instytut do spraw Wywiadu i Zadań Specjalnych) to agencja wywiadowcza Izraela, która zajmuje się gromadzeniem danych wywiadowczych z całego świata w zakresach politycznym, technicznym i gospodarczym. Organizacja ta działa od 1951 roku, a wśród jej największych sukcesów wymienia się uprowadzenie nazistowskiego zbrodniarza wojennego Adolfa Eichmanna.

- Nie umiem dokładnie określić, czym zajmował się ojciec. Nie wiem, jak nazwać funkcję, którą pełnił podczas misji i zadań, jest jednak jasne, że brał udział w tajnych misjach zleconych przez Mosad - powiedział w rozmowie z "Haaretz" syna aktora, Omer Topol. Dzieci aktora zgodnie przyznają, że "tata w każdą zagraniczną podróż zabierał miniaturowy aparat fotograficzny i sprzęt monitorujący".

Jego bliscy zdradzili, że Topol miał utrzymywać kontakty z Peterem Zvim Malkinem - agentem Mosadu, który należał do grupy, która w 1960 roku schwytała i przewiozła z Argentyny do Izraela Adolfa Eichmana. Chaim miał kontynuować współpracę nawet wtedy, gdy "Skrzypek na dachu" z nim w roli głównej wchodził do kin. Wówczas też Topol zaczął się martwić, że popularność produkcji uniemożliwi mu działanie w terenie.

Mimo tego Chaim Topol kontynuował karierę aktorką. Za rolę Tewjego w wyżej wspomnianym filmie został nagrodzony Złotym Globem. Sam film otrzymał też osiem nominacji do Oscara, a statuetki ostatecznie udało się zdobyć w trzech kategoriach - za zdjęcia, dźwięk i muzykę. Topol pojawił się też w jednym z filmów o Bondzie - "Tylko dla Twoich oczu", wcielając się w postać greckiego przemytnika. Ostatni raz zagrał w "Bagażu życia" w 1998 roku. W 2015 roku otrzymał Nagrodę Izraela za całokształt twórczości. Otrzymał także doktorat honoris causa Uniwersytetu w Hajfie i Uniwersytetu Bar Ilan.

Chaim Topol zmarł 8 marca tego roku w Tel Awiwie. W ostatnich latach życia cierpiał na chorobę Alzheimera. "Chaim Topol był jednym z najwybitniejszych izraelskich artystów teatralnych, utalentowanym aktorem, który podbijał sceny w Izraelu i za granicą (...). Wypełniał srebrny ekran swoją obecnością i co najważniejsze - trafiał głęboko do naszych serc" - napisał prezydent Izraela Izaak Herzog.