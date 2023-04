Wielka Brytania: Rosyjskie okręty podwodne poruszają się po dziwnych trasach. To jak zimna wojna

Według brytyjskiego sekretarza obrony Bena Wallace'a rosyjskie okręty podwodne poruszają się "dziwnymi trasami", które odbiegają od tych uznanych za typowe przez zachodnich urzędników obrony. Wallace, którego cytuje "Newsweek", powiedział też, że Wielka Brytania śledziła rosyjskie okręty podwodne na północnym Atlantyku, Morzu Irlandzkim i Morzu Północnym i wszystkie poruszały się w nietypowy sposób.

Coraz więcej wskazuje na to, że rosyjskie okręty podwodne operują u wybrzeży Stanów Zjednoczonych i Morza Śródziemnego, co wydaje się być rozmieszczeniem w stylu sowieckim, przypominającym zimną wojnę

- pisze "Newsweek".

Rosyjskie media państwowe poinformowały na początku tego roku, że już w przyszłym roku dla Floty Pacyfiku zostanie utworzona nowa "dywizja" okrętów podwodnych przewożących "supertorpedy" Posejdona zdolne do przenoszenia broni jądrowej. Według organizacji non-profit Nuclear Threat Initiative, w ostatnich latach Rosja starała się zmodernizować swoją flotę okrętów podwodnych i ma około 58 jednostek, które tworzą jedną z największych sił podwodnych na świecie - przypomina gazeta.

W zeszłym tygodniu Rosja rozpoczęła zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia wojskowe swojej Floty Pacyfiku. Minister obrony Siergiej Szojgu powiedział, że w ćwiczeniach 14 kwietnia wzięło udział ponad 25 000 żołnierzy, 89 samolotów i 12 okrętów podwodnych.

Jak pisaliśmy w Gazeta.pl, z europejskiego śledztwa wynika, że Rosjanie stworzyli także program sabotażu farm wiatrowych i kabli komunikacyjnych na Morzu Północnym na wypadek pełnego konfliktu z Zachodem.

Rosja posiada na Morzu Północnym flotę statków imitujących trawlery rybackie i statki badawcze, które mają podwodny sprzęt obserwacyjny i mapują kluczowe miejsca możliwego sabotażu - informuje portal BBC, powołując się na szczegóły śledztwa przeprowadzonego wspólnie przez publicznych nadawców telewizyjnych z Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Jeden z duńskich oficerów kontrwywiadu uważa, że rosyjski program sabotażowy to jeden z elementów przygotowań na wypadek pełnego konfliktu z Zachodem.

Śledztwo skupia się na rosyjskim okręcie "Admirał Władimirski", który oficjalnie jest ekspedycyjnym statkiem oceanograficznym. Jednostka ta miała pływać przez miesiąc z wyłączonym nadajnikiem i zwalniać, gdy zbliżała się do obszarów z farmami wiatrowymi. "Gdy reporter podpłynął małą łodzią do statku, został skonfrontowany z zamaskowaną osobą niosącą coś, co wyglądało na wojskowy karabin szturmowy" - zauważa BBC.

W lutym 2023 r. holenderski wywiad wydał ostrzeżenie o działaniach, które mogą wskazywać na przygotowania do zakłócenia lub sabotażu infrastruktury morskiej - informowała Agencja Reutera. Szef wywiadu wojskowego Holandii, generał Jan Swillens, ostrzegał, że w pobliżu farmy wiatrowej na Morzu Północnym wykryto rosyjski statek, który mapuje miejsca. - W ostatnich miesiącach widzieliśmy, że Rosjanie próbowali odkryć, jak działa system energetyczny na Morzu Północnym. Zauważyliśmy to po raz pierwszy - mówił Swillens.

