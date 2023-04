Niezapowiedziana wizyta Stoltenberga. Sekretarz generalny NATO z wizytą w Kijowie

Zobacz wideo Katarzyna Lubnauer gościnią Porannej rozmowy Gazeta.pl

Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg przybył w godzinach porannych z niezapowiedzianą wizytą do Kijowa. Zdjęcia z wizyty opublikował w swoich mediach społecznościowych m.in. Aleksiej Gonczarenko, były deputowany ukraińskiej Rady Najwyższej. Jak poinformował Kyiv Independent, szef NATO był widziany, gdy oddawał hołd poległym ukraińskim żołnierzom w pobliżu Ściany Pamięci Poległych za Ukrainę niedaleko placu Michajłowskiego. W lutym w tym samym miejscu hołd poległym żołnierzom oddał również prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden.

Wizyta sekretarza generalnego ONZ w Kijowie

Przypomnijmy, że na początku marca do stolicy Ukrainy udał się także sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Polityk spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Temat rozmów był eksport ukraińskiego zboża przez Morze Czarne. Antonio Guterres przyjechał do Kijowa w nocy z 7 na 8 marca. Poinformowały o tym służby prasowe Sekretarza Generalnego ONZ. To była jego trzecia wizyta w ukraińskiej stolicy od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji. Rozmowy dotyczące eksportu ziarna związane były ze zbliżającą się datą zakończenia tzw. inicjatywy zbożowej między ONZ, Turcją, Ukrainą i Rosją. Była ona podpisana w lipcu zeszłego roku, a w listopadzie została przedłużona do 18 marca bieżącego roku. Umożliwiła ona wznowienie ruchu blokowanych przez Rosję statków towarowych do ukraińskich portów na Morzu Czarnym. Działania Rosji wstrzymujące dużą część eksportu ukraińskiej żywności, głównie zboża, groziły rozpoczęciem światowego kryzysu żywnościowego.

