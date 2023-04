Dokonali kradzieży stulecia w Niemczech. Sześciu Polaków stanie przed sądem w Jeleniej Górze

Cały tekst "Gazety Wyborczej pt: "Proces po kradzieży stulecia w Niemczech. Sześciu Polaków, którzy wynieśli ze skarbca 6,4 mln euro, będzie sądził sąd w Jeleniej Górze" można przeczytać tutaj.

Członkowie grupy przestępczej włamali się do Głównego Urzędu Celnego w Duisburgu Ekspozytura Emmerich nad Renem. Między 30 października a 1 listopada 2020 roku ukradli ponad 6,4 mln euro. W akcję miał być zaangażowany także niemiecki pracownik urzędu. Przed włamaniem złodzieje dokładnie się przygotowali, zebrali niezbędne informacje, narzędzia, użyli również tamtejszych tablic rejestracyjnych.

Strona niemiecka przekazała polskiej prokuraturze ściganie tej sprawy, bo - jak wynika z ustaleń śledztwa - to tu powstał pomysł zorganizowania kradzieży, tu zebrała się przestępcza szajka i to w Polsce policji udało się namierzyć i zatrzymać - zdaniem śledczych - wszystkich zamieszanych w tę sprawę.

19 maja zaplanowana jest pierwsza rozprawa przed jeleniogórskim sądem - informuje "Gazeta Wyborcza". Za dokonanie przestępstw grozi im 15 lat pozbawienia wolności.

Kradzież stulecia w Emmerich am Rhein zaplanował celnik

Z ustaleń "GW" wynika, że kradzież wymyślił celnik, Polak pochodzący ze Zgorzelca. "Dawid L. Pracował w centrali niemieckiej służby celnej. Odpowiadał za remonty. To on miał się dowiedzieć, że w Emmerich am Rhein, małym miasteczku niedaleko granicy niemiecko-holenderskiej, przechowywane są spore pieniądze, a skarbiec jest słabo zabezpieczony. Nie było kamer ani instalacji alarmowej. To on miał wpaść na pomysł, żeby ukraść gotówkę" - opisuje gazeta.

Z ustaleń śledczych wynika, że zaczął szukać wspólników w rodzinnym Zgorzelcu, zdobył potrzebne do akcji informacje, wśród nich plany i zdjęcia skarbca w Emmerich. Na czele złodziejskiej szajki stanął znany w zgorzeleckim półświatku Rafał C. ps. "Cadra".

Wyborcza opisuje, że trzech mężczyzn weszło do piwnicy, gdy kolejnych dwóch pilnowało, czy w okolicy jest spokojnie. Przez całą noc przy pomocy wiertarki rdzeniowej przewiercali ścianę. Przed południem 1 listopada odjechali z Emmerich i przejechali na holenderski kemping. "Łup załadowali do dwóch busów, które zapakowali na lawety - i tak przejechali do Polski. Byli przekonani, że niemiecka policja nie zwróci uwagi na lawetowane samochody, tylko będzie szukać złodziei uciekających busem ze skradzionymi pieniędzmi" - pisze "GW".

Sprawców złapali policjanci z dolnośląskiego zarządu CBŚP. W ubiegłym roku zaczęły się zatrzymania. Póki co - śledczym nie udało się odzyskać łupu.

