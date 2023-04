Władimir Putin pojawił się na granicy obwodu rostowskiego oraz tzw. Ługańskiej Republiki Ludowej, nieuznawanego na arenie międzynarodowej regionu, utworzonego w 2014 roku przez prorosyjskich separatystów na terytorium Ukrainy. Prezydent Rosji zwrócił się do wicepremiera Marata Chusnullina z żądaniem rozwiązania problemu przejścia granicznego w mieście Gukowo.

REKLAMA

Zobacz wideo Płk dr Łukasiewicz: Jeśli Rosja przegra tę wojnę, to nie zostanie pokonana jako państwo

Wizyta Putina na granicy Ługańskiej Republiki Ludowej. "Tam się nie da przejść. Trzeba to pilnie uporządkować"

Jak pisze rosyjska agencja informacyjna RIA Novosti, Władimir Putin podkreślił konieczność zorganizowania prac, które pozwolą usprawnić przejazd przez punkt kontrolny w Gukowie. - Tam się nie da przejść. Trzeba to pilnie uporządkować. Proszę porozmawiać z robotnikami drogowymi. To wcale nie jest trudne, nie wymaga dodatkowych wysiłków - powiedział Putin w rozmowie z wicepremierem Chusnullinem.

Rosja. Spór o spadek po zmarłym żołnierzu. Na drodze matki stoi synowa

Prezydent Rosji zauważył, że obecnie wiele pojazdów omija przejście graniczne w Gukowie. Dodał, że problem z przejezdnością dotyczy przede wszystkim ludności cywilnej. - W punktach kontrolnych jest duża liczba pojazdów. I te duże ciężarówki nie są pojazdami wojskowymi. To w większości cywile. Jest też problem dostaw - powiedział Władimir Putin.

Poparcie Putina słabnie? ISW o "bezprecedensowo bezpośredniej" krytyce

Putin chce rozbudowania punktów kontrolnych. "Podobnie jak kiedyś na Krymie, jest dużo pracy do zrobienia"

Prezydent Rosji stwierdził, że stan dróg w Gukowie pozostawia wiele do życzenia. Polityk porównał również sytuację na granicy Ługańskiej Republiki Ludowej z wyzwaniami, jakimi trzeba było stawić czoła na Krymie. - Po pierwsze, jest za wąsko, a po drugie, praktycznie nie ma tam drogi. Nawet nie wiem, jak mogą tam przejeżdżać prywatne samochody (...). Jest podobnie jak kiedyś na Krymie, wciąż jest dużo pracy do zrobienia. Teraz trzeba zrobić to, co najbardziej potrzebne. I trzeba to zrobić szybko - mówił Putin.