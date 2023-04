Tajemniczy błysk nad Kijowem wywołał lawinę spekulacji. NASA reaguje

Około godziny 22 mieszkańcy Kijowa zaobserwowali jasną poświatę nad miastem, po której nastąpiła seria eksplozji. Władze obwodu kijowskiego podały, że rozbłyski wywołały szczątki satelity amerykańskiej, Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (NASA), który spadł na Ziemię.

Początkowo w ukraińskiej stolicy ogłoszono alarm przeciwlotniczy. Jednak obrona przeciwlotnicza miasta nie została uruchomiona. Zjawisko wzbudziło niepokój mieszkańcy Kijowa - w internecie pojawiło się wiele zdjęć i komentarzy na ten temat.

Amerykańska agencja kosmiczna przekazała portalowi BBC, że w momencie zdarzenia satelita, o którym była mowa w pierwszych doniesieniach, wciąż znajdowała się na orbicie.