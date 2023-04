Do zdarzenia doszło we wtorek (18 kwietnia) po północy. Heather Roth zostawiła samochód na parkingu jednego z marketów w teksańskim miasteczku Elgin, a następnie udała się na trening cheerleaderek. Po skończonych zajęciach, na miejsce postoju podwiozły ją koleżanki z drużyny. Kiedy chciała przesiąść się do swojego auta, zaszła pomyłka.

USA. Nastolatka pomyliła samochód. Mężczyzna zaczął strzelać

Cheerleaderka była przekonana, że samochód, do którego wsiada, należy do niej. Obcy mężczyzna, który był na miejscu pasażera, uzmysłowił jej, że się pomyliła. Spanikowana nastolatka uciekła z nieswojego pojazdu i wróciła do auta koleżanki. Mężczyzna pobiegł za nią. Ta uchyliła szybę i zaczęła go przepraszać. - On po prostu wyciągnął broń i zaczął do nas strzelać - opisała Heather.

Heather została opatrzona. Jej koleżanka jest w stanie krytycznym

Dwie postrzelone w samochodzie nastolatki znaleźli funkcjonariusze. Pomoc prawdopodobnie wezwał kierownik sklepu. Heather została opatrzona na miejscu. Jej koleżankę Payton Washington służby przetransportowały helikopterem do szpitala. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Z dziewczynami była także Keyona i Genesis. Nie wiadomo jednak, co się z nimi stało.

W tym miesiącu Payton miała wziąć udział w mistrzostwach świata cheerleaderek. Po ukończeniu szkoły średniej chciała dołączyć do zespołu Uniwersytetu Baylora - podaje "New York Post".

Strzelał 25-letni Pedro Tello Rodriguez Jr.

Nagranie z kamer monitoringu doprowadziło śledczych do napastnika. Jest nim 25-letni Pedro Tello Rodriguez Jr. Mężczyzna został zatrzymany. Przebywa w areszcie. Jak wynika z danych GVA, organizacji non-profit monitorującej przejawy przemocy z użyciem broni palnej w Ameryce, w 2023 roku w USA miało już dojść do ponad 163 masowych strzelanin (czyli takich, w których poza napastnikiem zginęły cztery osoby lub więcej).

Po tym, jak 15 kwietnia w miasteczku Dadeville, w stanie Alabama, na imprezie urodzinowej 16-latki zginęły cztery osoby, a 28 zostało rannych, Joe Biden wezwał Kongres do uchwalenia ustaw, które uczyniłyby producentów broni palnej bardziej odpowiedzialnymi za przemoc z użyciem broni, zakazały sprzedaży broni szturmowej i magazynków o dużej pojemności, a także wymagały bezpiecznego przechowywania broni palnej i sprawdzania przeszłości kryminalnej jej nabywców.