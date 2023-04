Zobacz wideo Wracając w ruiny. 70-letni Afgańczyk planuje odbudować swój dom

Talibowie błyskawicznie przejęli władze w sierpniu 2021. Zapewniali wówczas, że ich rządy będą różnić się od tych represyjnych z lat 1996-2001, bo zreformowali się. Zapewnili, że nie będą mścić się na swoich wrogach politycznych. Ta i inne obietnice poszły w niepamięć, kiedy talibowie zaczęli atakować i ograniczać prawa kobiet, prześladowali grupy mniejszościowe i siłą zmusili byłych urzędników do zniknięcia - przypomina CNN. Pod koniec roku talibowie nakazali sędziom w Afganistanie ścisłą interpretację prawa islamskiego, zgodnie z którą kary za postrzegane przestępstwa mogą obejmować publiczne egzekucje, chłostę i amputacje, rodzaj brutalnej kary cielesnej, która była znaną cechą ich poprzednich rządów. Kilka tygodni później talibowie przeprowadzili pierwszą publiczną egzekucję w kraju od czasu powrotu do władzy.

Afganistan. Stare, sprawdzone i wstrząsające metody tortur Talibów

Zahid Mahmood z CNN rozmawiał z torturowanymi Afgańczykami. 36-letni Mohammad Zafri [prawdziwe nazwisko nie zostało upublicznione - przyp. red.] został podstępem zwabiony do biura talibów. Miał odebrać swoje dokumenty, ale już na progu poczuł cios w tył głowy. Upadł i został wciągnięty do domu. - Otaczało mnie około 12 talibów, przywiązali mnie do krzesła i zaczęli bić ze wszystkich stron - powiedział Zafri w rozmowie z CNN. Talibowie oskarżali go o spiskowanie z Narodowym Frontem Oporu (NRF), grupą partyzancką prowadzącą wojnę przeciwko talibom.

Próbowali mnie udusić. Zawiązali plastikową torbę na mojej twarzy. Kazali mi przyznać się do współpracy z NRF. Ale ponieważ nigdy nie byłem jego częścią, nie przyznałem się. Potem powiesili mnie do góry nogami, innym razem za ręce. Krzyczałem tak głośno, że straciłem przytomność

- opisuje Zafri. W niewoli spędził cztery miesiące. Mężczyźnie nie udało się opuścić Afganistanu. Razem w rodziną ukrywa się.

27-letni Zabihullah Noori przez osiem lat pracował jako dziennikarz w Radiu Takharistan. W grudniu grupa około 30 talibów wtargnęła do jego domu w mieście Taloqan w północno-wschodnim Afganistanie i pobiła Nooriego i jego braci. Uderzyli ich karabinami, zarzucali, że publikują "antytalibskie" materiały. - Kiedy dotarłam do departamentu wywiadu (biura talibów), zaczęli mnie bić elektrycznymi pałkami, biczami i zawiązali czarną plastikową torbę na mojej twarzy, próbując mnie udusić. Kazali mi zadzwonić do matki, żeby usłyszała mój krzyk. Myślałem, że umrę - relacjonował Noori. Po uwolnieniu mężczyzna uciekł z rodziną do Pakistanu. Ciągle żyje w strachu. - Nie czuję się tu bezpiecznie, talibowie mogą zrobić wszystko, nawet w Pakistanie - powiedział.

Afganistan. Talibowie zamykają uniwersytety dla kobiet. "Zniszczyli jedyny most"

ONZ: Systematyczne łamanie praw człowieka pogłębiło się jeszcze bardziej

Specjalny sprawozdawca ONZ ds. praw człowieka w Afganistanie Richard Bennett przygotował raport, z którego wynika, że władze w Afganistanie przeprowadziły chłostę ponad 180 osób między 18 listopada 2022 r. a 15 stycznia 2023 r. Według raportu mężczyźni, kobiety i dzieci byli oskarżeni o przestępstwa, w tym kradzież, nielegalne związki lub "naruszenie kodeksów zachowań społecznych". CNN informuje, że skontaktowało się z innymi Afgańczykami, którzy rzekomo byli ofiarami reżimu talibów, ale odmówili rozmowy z obawy przed represjami. Ponieważ ograniczenia mediów w kraju poważnie wpływają na zdolność dziennikarzy do pociągania władzy do odpowiedzialności, talibowie nie ponoszą żadnej realnej odpowiedzialności za swoje działania - ocenia amerykańska stacja.

W opublikowanym w lutym raporcie ONZ podkreśla, że "systematyczne łamanie praw człowieka kobiet i dziewcząt w Afganistanie pogłębiło się jeszcze bardziej". Oskarżono też talibów o stosowanie "polityki strachu i represji" w celu tłumienia oporu społecznego. CNN przesłali pytania do władz Afganistanu związane z danymi zawartymi w dokumencie ONZ, jednak nie dostało jeszcze odpowiedzi.

