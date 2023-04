Odtajniona notatka: Rosja obawia się uzależnienia od Chin. "Zapędziła się w kozi róg"

Zobacz wideo Prof. Legucka: Chiny nie pozwolą umrzeć gospodarczo Rosji

Ocenę stopnia uzależnienia od wymiany handlowej z Chinami przygotowało rosyjskie Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego, Komunikacji i Środków Masowego Przekazu. Notatka jest datowana na lipiec 2022 r., kiedy Rosję objęto już pierwszymi pakietami sankcji po tym, jak rozpoczęła pełnoskalową wojnę w Ukrainie. Wynika z niej, że rosyjscy urzędnicy obawiają się zdominowania rynku przez chińskie firmy, głównie Huawei Technologies i China Mobile i uważają, że stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju i sieci - informuje Bloomberg. Eksperci, z których notatką zapoznali się urzędnicy europejscy, oceniają, że najbardziej narażone na chińską dominację obszary dotyczą chipów, urządzeń sieciowych i elektroniki.

Rosja obawia się uzależnienia od Chin. "Zapędziła się w kozi róg"

Ujawniona notatka Rosjan zawiera rozważenie ograniczeń technologii produkowanych przez Huawei i inne chińskie firmy, aby uniknąć scenariusza całkowitej zależności - podaje Bloomberg. Pracownicy rosyjskiego ministerstwa zaproponowali wprowadzenie kwot importowych, przeniesienie produkcji do Rosji i wykorzystanie rosyjskich podwykonawców. Agencja nie wyklucza, że dokument udostępniono członkom rosyjskiego Sztabu Generalnego i rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa, której przewodniczy Władimir Putin. Rosja w coraz większym stopniu polega na zaawansowanych technologicznie dostawach z Chin po tym, jak została dotknięta sankcjami USA i UE w odwecie za pełnoskalową inwazję na Ukrainę w zeszłym roku. Teraz Europejczycy oceniają, że "Rosja zapędziła się w kozi róg".

Zachodnie rządy w ostatnich miesiącach coraz głośniej wyrażają obawy, że Pekin może wspierać Rosję dostawami broni. Pekin stanowczo temu zaprzecza. Na początku tygodnia pisaliśmy o zaskakującej wizycie chińskiego ministra obrony w Moskwie. Rozmowy między Li Shangfu a Władimirem Putinem miały miejsce miesiąc po wizycie chińskiego przywódcy w Moskwie. W marcu Xi Jinping razem z władcą Kremla zobowiązali się do "pogłębienia wzajemnego zaufania wojskowego" i wzmocnienia wymiany wojskowej i współpracy. Minister obrony Chin Li Shangfu podkreślał w Moskwie, że zaufanie między siłami zbrojnymi Rosji i Chin jest "coraz bardziej skonsolidowane", a współpraca przynosi "owocne rezultaty". Li zadeklarował, że Chiny są gotowe do współpracy z Rosją w celu "wzmocnienia strategicznej komunikacji między dwoma siłami zbrojnymi, wzmocnienia wielostronnej koordynacji i współpracy oraz wniesienia nowego wkładu w ochronę regionalnego i globalnego bezpieczeństwa i stabilności". Tymi słowami nawiązał do ustaleń Putina i Xi Jinpinga z poprzedniego miesiąca. Putin z kolei podkreślił, że współpraca wojskowa między krajami jest "jednym z najważniejszych obszarów, który wzmacnia niezwykle ufny, strategiczny charakter stosunków". W komunikacie po spotkaniu w Moskwie nie znalazło się żadne sformułowanie dotyczące wojny w Ukrainie.

USA: Rozmowy Xi Jinpinga z Putinem są "dyplomatyczną przykrywką"

