Chiny budują piątą stację badawczą na Antarktydzie. Wiele wskazuje na to, że nie o same badania tu chodzi

Amerykański think tank Center for Strategic and International Studies (Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych) przypomniał w swoim najnowszym raporcie, że Chiny mają dwie stałe stacje badawcze w rejonie arktycznym - to stacja na norweskim archipelagu Svalbard oraz na Islandii.

"Chociaż chińskie badania nad Arktyką koncentrują się przede wszystkim na pogłębianiu wiedzy naukowej — przyczyniając się do znaczących odkryć związanych ze składem lodu morskiego, pogodą kosmiczną i życiem morskim — osiągnięcia te służą również szerszym celom strategicznym Pekinu" - czytamy w raporcie. Eksperci wskazują, że chińskie ekspedycje badawcze w Arktyce i prowadzone tam badania mogą być przydatne dla działań marynarki na Morzu Południowochińskim.

Chińskie stacje badawcze znajdują się również na Antarktydzie. "Chiny obsługują obecnie dwie stałe stacje na wybrzeżach Antarktydy, które są łatwo dostępne dla chińskiej floty dwóch lodołamaczy Xuelong. Na odległym Płaskowyżu Antarktycznym — najzimniejszym obszarze na planecie — utworzono także dodatkową stację i bazę" - napisano w raporcie CSIS. Trwają też prace nad budową piątego obiektu położonym na wyspie w pobliżu Morza Rossa.

Antarktyda. Chiny budują piąty obiekt

"Nowe zdjęcia satelitarne pokazują, że chińscy budowniczowie po raz pierwszy od rozpoczęcia budowy w 2018 roku zaczęli robić znaczące postępy na budowie. Po kilku latach spoczynku na miejscu pojawiły się nowe obiekty pomocnicze i fundamenty pod większą konstrukcję. Stacja prawdopodobnie będzie nadal rozwijać się z przerwami" - czytamy. Stacja ma mieć docelowo powierzchnię 5 tys. metrów kwadratowych.

W obiekcie będzie znajdować się naziemna stacja satelitarna. "Stacje naziemne, choć niezbędne do śledzenia i komunikowania się z rosnącą liczbą satelitów naukowych w Chinach, mogą wspierać gromadzenie danych wywiadowczych" - wskazuje amerykański think tank. "Co ważne, pozycja stacji może umożliwić jej zbieranie wywiadu sygnałowego ze sprzymierzonych z USA, Australii i Nowej Zelandii oraz może ona zbierać dane telemetryczne dotyczące rakiet wystrzeliwanych z nowo utworzonych obiektów kosmicznych w obu krajach" - dodano.

