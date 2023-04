Tajemnicze przesyłki w Rosji. Adresaci boją się o swoje życie

Zobacz wideo Prof. Legucka: Dużo się może zmienić, jak Ukraińcy podejmą skuteczną kontrofensywę

Rosyjska propagandowa agencja RIA Nowosti informuje, że pierwszą tajemniczą paczkę dostał Konstantin Siwkow. W Rosji jest uznanym "ekspertem wojskowym". W przesyłce było popiersie marszałka Gieorgija Żukowa. Nadawcą był Nikita Barin z Uljanowska, który ma firmę produkującą wyroby z gipsu - podaje agencja. Sam Siwkow zgłosił sprawę policji. Śledczy zbadali przesyłkę, ale nie znaleźli w nim żadnych niebezpiecznych materiałów. Siwkow przekazał, że takie same popiersia dostali m.in. ekspert wojskowy Władysław Szurygin, politolog Timofiej Siergiejcew i dziennikarz TASS Michaił Tereszczenko.

REKLAMA

Zamach na wojennego propagandystę w Petersburgu. Co wiadomo o Darii Trepowej?

Rosja. Zamach na prokremlowskiego blogera Władlena Tatarskiego

Na początku kwietnia w kawiarni w centrum Petersburga doszło do wybuchu, w wyniku którego zginął znany rosyjski bloger wojskowy, korespondent wojenny i propagandysta Władlen Tatarski (właśc. Maksim Fomin). Szef Grupy Wagnera, z którą sympatyzował bloger Władlen Tatarski, potwierdził, że do eksplozji doszło w jego kawiarni. Jewgienij Prigożyn porównał eksplozję do zamachu na Darię Duginę w sierpniu 2022 r. Stwierdził jednocześnie, że za śmierć Władlena Tatarskiego nie odpowiadają ani Trepowa, ani Kijów.

Komitet Śledczy Rosji potwierdził wcześniejsze medialne doniesienia o zatrzymaniu mieszkanki Petersburga Darii Trepowej. 26-latka została zatrzymana w petersburskim mieszkaniu należącym do przyjaciela jej męża. Kobieta wcześniej była aresztowana za antywojenne protesty w lutym 2022 roku, a teraz jest podejrzewana o przeprowadzenie zamachu na Tatarskiego. Na spotkaniu z proklemowskim działaczem Trepowa miała przedstawić się jako rzeźbiarka i wręczyć Tatarskiemu figurkę, która następnie eksplodowała. Ranne w wyniku wybuchu zostały 32 osoby. Rosyjskie MSW opublikowało na Telegramie prawie półminutowe nagranie, na którym widać Trepową, która odpowiada na pytania przesłuchującego ją mężczyzny. 26-latka potwierdza, że wie, dlaczego została zatrzymana - dlatego, że była w miejscu, w którym zginął Tatarski. Mąż Trepowej uważa, że kobieta została "wrobiona". Jego zdaniem "nigdy nie byłaby w stanie zrobić czegoś takiego z własnej woli" - cytuje jego słowa Meduza.

Porannej Rozmowy i Zielonego Poranka możecie słuchać też w wersji audio w dużych serwisach streamingowych, np. tu: