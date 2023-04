Zobacz wideo Jaki jest wpływ migrantów na rynek pracy?

O możliwym sabotażu, jaki przygotowuje Rosja na Morzu Północnym, poinformowali publiczni nadawcy w Danii, Norwegii, Szwecji i Finlandii. Zgodnie z ich ustaleniami Rosja ma flotę trawlerów rybackich i statków badawczych, na których pokładzie jest podwodny sprzęt obserwacyjny, który mapuje podwodną infrastrukturę. Chodzi o morskie farmy wiatrowe, gazociągi oraz kable energetyczne i internetowe - wylicza BBC.

Kraje nordyckie ostrzegają: Rosja przygotowuje sabotaż na Morzu Północnym

Jeden z duńskich oficerów ocenił, że "plany sabotażu są przygotowywane na wypadek pełnego konfliktu z Zachodem". Z kolei szef norweskiego wywiadu stwierdził, że program, z którego korzystają rosyjskie okręty, jest kontrolowany bezpośrednio z Moskwy. Skandynawskie media wyemitują serial dokumentalny "The Shadow War", zrealizowany przez duńską stacja radiowo-telewizyjna DR we współpracy ze stacjami telewizyjnymi NRK w Norwegii, SVT w Szwecji i Yle w Finlandii. Pierwszy odcinek ma zostać wyemitowany w środę wieczorem przez wszystkie stacje. Z analizy rosyjskich komunikatów, z których można wnioskować, że statki, które są na wodach Morza Północnego, wyłączyły nadajniki, aby nie ujawniać lokalizacji. Jedną z wymienionych jednostek jest Admirał Władimirski. Oficjalnie jest to ekspedycyjny statek oceanograficzny. W rzeczywistości jest to rosyjski statek szpiegowski - podaje brytyjska stacja.

Były ekspert brytyjskiej Royal Navy, który wypowiada się w dokumencie, analizuje jego trasę w pobliżu siedmiu farm wiatrowych u wybrzeży Wielkiej Brytanii i Holandii. Zaobserwował, że statek zwalnia, gdy zbliża się do obszarów, w których znajdują się farmy wiatrowe. Dodaje, że przez miesiąc jednostka pływała z wyłączonym nadajnikiem. Kiedy zespół badaczy namierzył jednostkę i chciał się do niej zbliżyć, zauważył na pokładzie zamaskowanych i uzbrojonych ludzi. Skandynawskie stolicy przesłały pytania do rosyjskich ambasad. Odpowiedział tylko ambasador Rosji w Norwegii, wyjaśniając, że "statki badawcze przestrzegają prawa międzynarodowego". Na pytanie o to, dlaczego załoga "Admirała Władimirskiego" była zamaskowana i uzbrojona - odpowiedź nie nadeszła.

Rosjanie na okupowanych terenach Ukrainy konfiskują ukraińskie majątki - informuje portal Meduza. W zajmowanej przez agresora części obwodu chersońskiego prorosyjscy urzędnicy odbierają Ukraińcom łódki i przekazują je okupacyjnej armii. Zdaniem niezależnych analityków Moskwa przygotowuje się do obrony tych ziem przed zapowiadaną ukraińską kontrofensywą.

Od początku wojny z okupowanych przez Rosjan regionów docierają informacje o pozbawianiu Ukraińców majątków. Prorosyjscy separatyści przejmują ukraińskie firmy. Rosyjskie wojska konfiskują mieszkania i domy, aby zakwaterować w nich przybywających z Rosji policjantów, lekarzy i nauczycieli. Już wcześniej w tych regionach, w których spodziewana jest ukraińska kontrofensywa, Rosjanie wzmacniają swoje siły skonfiskowanymi samochodami, traktorami, spychaczami, a teraz w obwodzie chersońskim sprzętem pływającym. Portal Meduza przypomniał, że na okupowanych ziemiach Władimir Putin ogłosił stan wojenny, co pozwala na konfiskowanie cywilnych środków transportu i przekazywanie ich wojsku.

