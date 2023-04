Rosja zalana ogłoszeniami rekrutacyjnymi dla ochotników. 75 tys. reklam MON i Grupy Wagnera

W swojej analizie z 18 kwietnia amerykański Institute for the Study of War (ISW) powołał się na dane opublikowane przez dziennikarzy rosyjskiego portalu novayagazeta.eu. Wynika z nich, że w ostatnim czasie szybko wzrosła liczba ogłoszeń rekrutacyjnych dla ochotników z Rosji. Reklamy są zamieszczane w rosyjskich mediach społecznościowych.

Rosja. MON i Grupa Wagnera rekrutują nowych ochotników. Opublikowali 75 tysięcy reklam

ISW zauważa, że drastyczny wzrost liczby ogłoszeń przypada na marzec tego roku. Zgodnie z informacjami, które podaje "Novaya Gazeta", na rosyjskim portalu społecznościowym VKontakte opublikowano 75 tysięcy reklam adresowanych do potencjalnych ochotników, z czego aż 70 proc. ukazało się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy.



Zdecydowana większość ogłoszeń została opublikowana przez Ministerstwo Obrony Rosji. Około 2500 wpisów reklamuje natomiast Grupę Wagnera - prywatną firmę wojskową założoną przez rosyjskiego biznesmena Jewgienija Prigożyna.

Dziennikarze podkreślili, że znaczna część ogłoszeń rekrutacyjnych pojawiła się na grupach, które nie mają żadnego związku z ogłoszeniami o pracę ani sprawami wojskowymi. Niektóre wpisy zostały opublikowane na kontach placówek medycznych, bibliotek, a także przedszkoli. Oprócz reklam zamieszczanych w internecie, Rosjanie są zachęcani do wstąpienia w szeregi armii również poprzez ogłoszenia obecne w szpitalach, budynkach mieszkalnych i metrze.

Autorzy analizy opublikowanej przez ISW zauważyli, że kampania rekrutacyjna prowadzona przez rosyjskie siły zbrojne jest prawdopodobnie w coraz większym stopniu zintegrowana z działaniami Grupy Wagnera. "Novaya Gazeta" podała, że ta prywatna firma wojskowa planuje przeprowadzić rekrutację ochotników z pomocą lokalnych urzędników rosyjskich, a w ramach wspomnianej akcji członkowie organizacji zamierzają odwiedzić w kwietniu ponad 36 tysięcy osiedli na terenie Rosji. Reklamy Grupy Wagnera pojawiły się już w lokalnych oraz ogólnokrajowych kanałach telewizyjnych. Organizacja ma także planować rozmieszczenie swoich ogłoszeń w budynkach administracji samorządowej oraz urzędach pocztowych.

"Wsparcie lokalnej administracji rosyjskiej dla rekrutacji prowadzonej przez Grupę Wagnera może wskazywać, że Kreml ponownie pozwala organizacji na rozszerzenie swoich sił albo sugeruje, że istnieje rozległa sieć kontaktów między lokalnymi urzędnikami powiązanymi z Grupą Wagnera, a Jewgienijem Prigożynem" - stwierdzili autorzy raportu ISW.