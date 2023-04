Kolejny ruch Komisji Europejskiej ws. ukraińskiego zboża. Będzie dochodzenie

List został wysłany do państw, których przywódcy apelowali do Ursuli von der Leyen pod koniec marca o natychmiastowe działania. To Polska, Bułgaria, Rumunia, Słowacja i Węgry. W piśmie znalazły się propozycje, o których rano informowała brukselska korespondentka Polskiego Radia. Komisja Europejska ma skorzystać z nadzwyczajnych uprawnień i wprowadzić zakaz importu z Ukrainy czterech produktów - pszenicy, kukurydzy, słonecznika i nasion rzepaku. Decyzja na poziomie unijnym miałaby zastąpić jednostronne decyzje o zakazie importu podjęte przez Polskę, Węgry i Słowację, a także zapowiadane przez Bułgarię i Rumunię. KE poinformowała też, że rozpoczyna dochodzenie w sprawie innych - jak to określiła - wrażliwych produktów, które trafiają z Ukrainy do Unii Europejskiej.

Zobacz wideo Kryzys zbożowy. Radosław Fogiel: Przez ostatnie miesiące szukaliśmy rozwiązania na poziomie KE

Kolejny ruch Komisji Europejskiej ws. ukraińskiego zboża

Ponadto rzeczniczka Komisji Europejskiej Dana Spinant potwierdziła jeszcze jedną nieoficjalną informację brukselskiej korespondentki Polskiego Radia - o zwiększeniu drugiego pakietu wsparcia dla rolników z pięciu krajów, którzy odnotowali straty, z 75 milionów euro do 100 milionów euro. Podział jeszcze pozostaje do uzgodnienia, ale - jak wynika z ustaleń Beaty Płomeckiej - Polska mogłaby otrzymać ponad 30 milionów euro. Jeden z urzędników oszacował, że może to być nawet 37 milionów euro.

Rozporządzenie ws. ukraińskich produktów rolnych

Przypomnijmy, w sobotę minister rozwoju i technologii Waldemar Buda podpisał rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Dokument zakłada, że zakaz ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku i ma obejmować 18 grup produktów. Chodzi o:

zboża,

cukier,

susz paszowy,

nasiona, chmiel,

len i konopie,

owoce i warzywa,

produkty z przetwórstwa warzyw i owoców,

wina,

wołowina,

cielęcina,

mleko i jego przetwory,

wieprzowina,

baranina,

jaja,

mięso drobiowe,

alkohol etylowy pochodzenia rolniczego,

produkty pszczele,

pozostałe produkty.

Ostatni punkt zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20 obejmuje m.in. żywe świnie, konie, bydło, mięso z uboju.

We wtorek po południu minister rolnictwa Robert Telus przekazał, że zakończono dwudniowe rozmowy ze stroną ukraińską ws. tranzytu zboża przez Polskę. - Cieszę się, bo udało się doprowadzić do takich mechanizmów, które spowodują, że żadna tona zboża nie zostanie w Polsce - powiedział. Jak dodał, "przez pewien czas będzie konwój każdego transportu przez Polskę". - Służby celno-skarbowe i inne będą konwojowały transporty do miejsca, do którego powinny dojechać. To znaczy za granicę albo do polskich portów - wyjaśnił. Więcej w poniższym tekście:

Telus o zakończeniu rozmów z Ukrainą: Żadna tona zboża nie zostanie w Polsce

