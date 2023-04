Były poseł poległ na wojnie w Ukrainie. Zgłosił się jako ochotnik. "Modliłem się, żeby to był błąd"

Zobacz wideo Dutkiewicz: Powinniśmy rozpocząć rozmowy na temat źródeł finansowania odbudowy Ukrainy

Oleg Barna pierwszego dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji zgłosił się do wojska jako ochotnik. Mężczyzna walczył w 68. Oddzielnej Brygady Piechoty Jager "Oleksa Dowbusz". Mężczyzna walczył razem z bratem Stepanem, który również jest politykiem. We wtorek 18 kwietnia rzecznik wojskowy przekazał, że Oleg Barna zmarł. Tego samego dnia były prezydent Ukrainy oraz brat mężczyzny przekazali, że jego brygada nie potwierdziła śmierci mężczyzny. Rzecznik brygady przekazał, że ciało nie zostało jeszcze ewakuowane z pola walki, więc nie został oficjalnie uznany za zmarłego, jednak dodał: "wszystko wskazuje na to, że zginął". We wtorek 19 kwietnia Poroszenko przekazał, że tragiczne wieści zostały potwierdzone.

Oleg Barna nie żyje. Ukraiński poseł zmarł na polu walki

"Modliłem się, żeby to był błąd. Niestety... Dziś zostało to potwierdzone. Oleg Barna został zabity. Zachodnia część Pawliwki (obwód doniecki - red). 68 Brygada. Drugi batalion. Od dłuższego czasu prosił o dołączenie do grupy szturmowej. [...] Dowódca powiedział o nim: "Poszedł jako ochotnik, desperacko, a zginął bohatersko". Zawsze będziemy pamiętać Twój wyczyn, drogi kolego... Bardzo nam Ciebie brakuje. Prawdziwy Ukrainiec, prawdziwy patriota, prawdziwy przyjaciel. Wieczna chwała Bohaterom" - tak pożegnał wojskowego były prezydent Ukrainy.

W latach 1991-2014 Barna pracował jako nauczyciel matematyki, fizyki i informatyki w obwodzie tarnopolskim. Brał udział w protestach Euromajdanu w latach 2013-2014, w wyniku których został poważnie ranny. W lipcu 2014 zgłosił się na ochotnika do walki w wojnie w Donbasie. W latach 2014-2019 był posłem ukraińskiego parlamentu.

