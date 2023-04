Były premier Francji Francois Fillon na początku maja zostanie przesłuchany przez komisję śledczą ds. zagranicznej ingerencji. Powołanie jej zostało zainicjowane przez Zgromadzenie Narodowe. Francuska stacja BMF TV potwierdziła doniesienia "Politico", że powodem mają być jego powiązania z Rosją. Fillon był członkiem zarządu w dwóch rosyjskich firmach.

Były premier Francois Fillon był przywiązany do stanowisk w rosyjskich firmach

Francois Fillon, po wycofaniu się z życia politycznego, w 2021 roku dołączył do koncernu naftowego Zarubieżnieft oraz petrochemicznego Siburu. Pełnił tam funkcję członka rady dyrektorów. Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, początkowo nie chciał zrezygnować z posady. Kilka dni później ustąpił i przyznał, że podjął tę decyzję "ze smutkiem".

"Czynię to ze smutkiem, ponieważ spotkałem tam mężczyzn i kobiety wyznających wielkie wartości, ludzi otwartych na świat, napędzanych sukcesem swojego biznesu, pragnących doprowadzić go do najwyższych standardów na arenie międzynarodowej. Standardów nastawionych na tematy środowiskowe i społeczną odpowiedzialność" - napisał w oświadczeniu Francois Fillon, jak informuje "Ouest France".

Przed wycofaniem się z rosyjskich spółek opierał się również były kanclerz Niemiec Gerhard Schroeder. Francois Fillon potępił użycie siły, jednocześnie stwierdzając, że konflikt Rosji z Ukrainą był możliwy do uniknięcia.

Francja obawia się ingerencji Rosji? Komisja śledcza przesłuchuje polityków

Jak informuje BMF TV, przewodniczącym komisji śledczej, która przyjrzy się relacjom byłego premiera z Rosją, jest Jean-Philippe Tanguy, który od kilku tygodni zajmuje się "polityczną, gospodarczą i finansową ingerencją obcych mocarstw, mającą na celu wywarcie wpływu lub skorumpowanie liderów opinii, przywódców lub francuskich partii politycznych". Komisja ma ustalić, czy istnieją sieci zagranicznych wpływów na francuskich urzędników, które mają na celu uzyskanie decyzji sprzecznych z krajowymi. Przesłuchani zostali już minister Maurice Leroy, który współpracował z Moskwą od 2019 r. i poseł Thierry Mariani. Obecność Fracoisa Fillona na przesłuchaniu jest obowiązkowa.