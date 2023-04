Wiadomo, które miejsce odwiedził Putin w okupowanej Ukrainie. To "ośrodek rekreacyjny"

Jak relacjonowały rosyjskie media propagandowe, Władimir Putin w trakcie swojej wizyty w Ukrainie odwiedził sztab armii Dniepr. Celem spotkania z dowódcą grupy wojskowej Dnipro, dowódcą sił powietrznych generałem Mychajłem Teplińskim oraz generałem Olegiem Makarewiczem było wysłuchanie raportów na temat sytuacji na froncie. W późniejszym czasie przywódca Federacji Rosyjskiej udał się również do siedziby głównej Gwardii Narodowej Wostok, zlokalizowanej w okupowanym obwodzie ługańskim.

REKLAMA

Zobacz wideo Radosław Fogiel gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl (19.04)

Putin z wizytą w Ukrainie. "Teraz będzie Wielkanoc, prawda?"

Nagranie dokumentujące wizytę Władimira Putina w Ukrainie zostało opublikowane przez Kreml rankiem 18 kwietnia. Materiał przedstawia rosyjskiego przywódcę wchodzącego do pomieszczenia podpisanego jako "Zgrupowanie Oddziałów Dniepr" w Geniczesku, gdzie miał on wysłuchać meldunku od dowódcy wojsk powietrznodesantowych Michaiła Teplińskiego.

Na następnym ujęciu wideo widać, jak siedzący w innym pomieszczeniu Putin przekazuje wojskowym kopię ikony należącej do "jednego z najlepszych ministrów obrony armii rosyjskiej w XIX wieku". Z ust rosyjskiego przywódcy padają wtedy słowa: "Teraz będzie Wielkanoc, prawda?" - co sugerowałoby, że wizyta w ukraińskim Geniczesku miała miejsce jednak przed świętami obchodzonymi 16 kwietnia w kościele prawosławnym. Problematyczny fragment został szybko wycięty, a materiał zaktualizowano na stronie Kremla i na prezydenckim kanale na Telegramie.

Więcej podobnych treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Putin był w Ukrainie wcześniej? Kreml wyciszył jedno słowo dyktatora

Zidentyfikowali miejsce, które odwiedził Putin. Znajduje się tam siedziba główna Gwardii Narodowej Wostok

Dalsza relacja z wizyty rosyjskiego przywódcy w Ukrainie przenosi się na tajemniczy teren, na którym ma znajdować się "kwatera główna grupy okupacyjnej". Jak wynika z ustaleń Centrum Śledztw Dziennikarskich, jest to ośrodek rekreacyjny "Brygantyna" zlokalizowany we wsi Szczasliwcewe.



Zgodnie z informacjami przekazanymi przez portal investigator.org.ua, miejsce rozpoznano dzięki charakterystycznym elementom, takim jak: wieża ciśnień kształtem przypominająca spodek, niedokończony budynek należący do kompleksu ośrodka, budynek sali restauracyjnej, niebieskie dachy pensjonatu Azov oraz brama wjazdowa do całego kompleksu.