Były skazaniec, 48-letni Aleksiej Sawiczew oraz Azamat Uldarow opowiedzieli, jak członkowie Grupy Wagnera mordowali ukraińskich cywilów. Film z ich relacjami opublikowany został przez portal Gulagu.net. Później, w rozmowie z niezależnym, rosyjskim portalem Wiorstka jeden z mężczyzn przyznał, że to, o czym mówił na nagraniu, stanowi jedynie małą część tego, czego dopuszczali się wagnerowcy.



Wojna w Ukrainie. Były wagnerowiec przyznał się do mordowania cywilów

Aleksiej Sawiczew jesienią 2022 roku trafił do Ukrainy z kolonii karnej w obwodzie woroneskim. Był skazany na osiem lat więzienia za spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią. Sawiczew podpisał kontrakt z Grupą Wagnera na trzy miesiące przed końcem wyroku. Na froncie został dowódcą grupy rozpoznawczej. Za wywiady o tym, co działo się na froncie w Ukrainie otrzymywał pieniądze, dzięki czemu - jak sam mówi - mógł się utrzymać.

Jedną z osób, która skontaktowała się z Sawiczewem (i Uldarowem), był założyciel serwisu Gulagu.net, Władimir Osieczkin. - Rozmawiałem z nim tylko po to, żeby coś jeść, żeby przeżyć. Dał mi 10 tys. rubli (obecnie to około 510 zł - red.) - przekazał Sawiczew. - Po rozmowie zapewniam sobie bezpieczeństwo, dostałem już pogróżki, dzwonią, piszą, ale nie chcę wyjeżdżać z kraju - dodał.

Rosjanie przyznali się do zabijania ukraińskich dzieci. "Miało 5 lub 6 lat"

To właśnie podczas rozmowy z serwisem Gulag.net przyznał, że strzelał do wytatuowanych nastolatków, a także wrzucił 30 granatów do dziury, w której znajdowało się około 50 jeńców. Przyznał również, że był świadkiem egzekucji najemników Grupy Wagnera. Miał również uczestniczyć w zabiciu około 24 dzieci w Bachmucie.

- Krzyczała. To było małe dziecko, miało z pięć, sześć lat. Oddałem śmiertelny strzał. Powiedziano nam, że nie możemy nikogo wypuścić. Nikogo. Rozkaz brzmiał, żeby zlikwidować każdego na mojej drodze - mówił natomiast Azamat Uldarow. Film z relacji mężczyzn opublikował w mediach społecznościowych m.in. Anton Heraszczenko.

Rosjanin o tym, co robił w grupie Wagnera. "Powiedziałem tylko 10 proc. tego, co mogę ujawnić"

Aleksiej Sawiczew w rozmowie z innym, niezależnym portalem (Wiorstką) przyznał, że to, o czym mówił było niewielką częścią tego, co działo się w Ukrainie. - Powiedziałem tylko 10 proc. tego, co mogę ujawnić. A przez te 10 proc. ukrywam się teraz jak szczur biegający po Rosji - przekazał Sawiczew. - Jakie mogę mieć plany? Gdzie spać, gdzie zjeść. Nie chcę iść do więzienia. Nie mam domu. Boję się, że mogą mnie zabić. Ale umarłbym na ulicy, zwłaszcza że mam HIV - dodał.

Wojna w Ukrainie. Założyciel Grupy Wagnera zaprzecza informacjom ujawnionym przez byłych członków grupy

Założyciel Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn nazwał oskarżenia dotyczące zabijania cywilów przez Grupę Wagnera "brutalnym kłamstwem". Prokurator generalny Ukrainy Andrij Kostin zapewnił natomiast, że władze pracują nad aresztowaniem członków Grupy Wagnera.

