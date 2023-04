W Nowym Jorku zawalił się czteropiętrowy parking. Budynek miał wady konstrukcyjne?

Parking znajdujący się przy 57 Ann Street w dzielnicy finansowej, pomiędzy ulicami Nassau i William na Manhattanie, zawalił się 18 kwietnia około godz. 16:00 czasu lokalnego. W tym czasie przebywało w nim sześciu pracowników budowalnych.



"Szokujące obrazy. Ratownicy przybywają kilka minut po zawaleniu się garażu na Ann Street w dzielnicy finansowej na Dolnym Manhattanie zaledwie chwilę temu" - czytamy na Twitterze.

Nowy Jork. Na Manhattanie zawalił się czteropiętrowy parking

Po zawaleniu się konstrukcji strażacy musieli skorzystać z wyspecjalizowanych robotów oraz dronów, aby odnaleźć ewentualne ofiary, ponieważ występowało ryzyko dalszego zawalenia się budynku. Według ustaleń władz wszystkie osoby zostały odnalezione. Na terenie parkingu znajdowało się wtedy sześciu pracowników budowlanych. Jeden z nich zginął na miejscu, cztery osoby trafiły do szpitala, a jedna odmówiła pomocy medycznej.

Ewakuowani zostali studenci prywatnej szkoły Pace University, która znajdowała się w pobliżu, a jej studenci korzystali z parkingu. Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku przyznał, że obecnie budynek jest niestabilny. Na miejscu zdarzenia pracują obecnie służby, które zabezpieczają pozostałą część parkingu.

Nowy Jork. Parking miał wady konstrukcyjne

Kazimierz Wileńczyk, komisarz ds. budynków w Nowym Jorku przekazał podczas konferencji prasowej, że w budynku było kilka nieprawidłowości, które zgłaszano już w 2003 roku. Miały one dotyczyć m.in. pęknięcia płyty stropowej na pierwszym piętrze, a także braku kilku belek w konstrukcji. W 2010 roku planowano naprawić zgłoszone usterki.

Podczas konferencji, po zawaleniu się garażu, nie ustalono jednak, czy wady konstrukcyjne zostały naprawione i czy przyczyniły się do zawalenia się konstrukcji - podaje "The New York Times". Inżynierowie Departamentu Budownictwa miasta Nowy Jork sprawdzali stabilność pozostałej części konstrukcji oraz sąsiednich budynków.