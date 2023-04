Sudan: unijny urzędnik postrzelony w Chartumie. Współpracownicy poszukiwali go od niedzieli

Wim Fransen zaginął w niedzielę wieczorem. Jak relacjonuje "NYT", jego współpracownicy z unijnej misji w Chartumie rozpoczęli poszukiwania. Mężczyznę odnaleziono we wtorek. Obrażenia, jakie odniósł, są poważne, ale nie zagrażają jego życiu. Rzecznik Komisji Europejskiej przekazał w e-mailu skierowanym do "NYT", że unijne władze są w kontakcie z personelem biura pomocy humanitarnej w Chartumie i robią wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić im bezpieczeństwo. Nie udzielił jednak szczegółowych informacji na temat stanu zdrowia Fransena.

REKLAMA

Zobacz wideo Współpraca na opozycji? Dziemianowicz-Bąk: Rozmawiamy, ale naszym zdaniem te rozmowy mogłyby iść sprawniej

Atak na ambasadora UE w Sudanie

W poniedziałek doszło z kolei do ataku na ambasadora UE w Sudanie. Urzędnik został zaatakowany w swoim domu w Chartumie. O sprawie poinformował szef unijnej dyplomacji, Josep Borrell. "Kilka godzin temu, Ambasador UE w Sudanie został napadnięty na terenie swojej rezydencji" - napisał w poniedziałek na Twitterze Borrell. Polityk nie sprecyzował jednak, jakie obrażenia odniósł dyplomata. "Zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i personelowi dyplomatycznemu jest podstawowym zdaniem władz sudańskich, które są do tego zobowiązane przez prawo międzynarodowe" - dodał we wpisie Josep Borrell.

Sudan. Starcia wojska z bojówkarzami

Około 200 osób zginęło, a ponad 1800 zostało rannych w wyniku walk w Sudanie. Od soboty dochodzi do starć między oddziałami wojska lojalnymi wobec głównodowodzącego armią generała Abdela Fattah al-Burhana a jednostkami paramilitarnymi dowodzonymi przez jego zastępcę generała Mohameda Hamdan Dagalo. W wyniku walk odcięte zostały dostawy wody i prądu do stolicy. Nad Chartumem unosi się dym. Mieszkańcy informują o atakach lotniczych, ostrzale artyleryjskim i wymianie ognia z broni automatycznej. To pierwsze tego typu walki w Sudanie od 2019 roku, kiedy to odsunięto od władzy Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju.