Wierzyła, że jest Madeleine McCann. Jej telefon miała przejąć policja. Media piszą o zdjęciach dzieci

O 21-letniej Julii Faustynie z Wrocławia zrobiło się głośno w połowie lutego, gdy zaczęła publikować na Instagramie wpisy, nagrania i zdjęcia mające dowodzić, że to ona może być zaginioną Brytyjką Madeleine McCann. Kobieta chciała skontaktować się z rodzicami Madeleine, aby przeprowadzić testy DNA. Państwo McCann zgodzili się. Wyniki nie pozostawiły jednak wątpliwości - Julia Faustyna nie jest Madeleine.

Nowy wątek w sprawie Julii Faustyny. Psycholożka przejęła jej telefon

Tymczasem dr Fia Johansson - detektywka, psycholożka i jasnowidzka w jednej osobie - która sprowadziła Julię do USA w celu poddania jej testom DNA, złożyła doniesienie w amerykańskiej policji. Twierdzi, że w telefonie należącym do Polki znajdują się rzekomo zdjęcia dzieci i dowody wskazujące na to, że "Julia zachęcała młode dziewczyny, aby dołączały do internetowych seks-platform" - poinformował we wtorek brytyjski tabloid "The Sun". Dr Johansson powiedziała, że oddała telefon Departamentowi Szeryfa Hrabstwa Orange, który ma dostarczyć go organom ścigania w Niemczech i Polsce. - Policja potraktowała to bardzo poważnie i zapewniła mnie, że zostanie przeprowadzone pełne dochodzenie - przekazała.

Julia Faustyna stanowczo zaprzecza tym oskarżeniom. - Nie miałam pornografii dziecięcej na swoim telefonie. Nie jestem pedofilką i nigdy nie próbowałam zachęcać nastolatek do zrobienia czegoś nielegalnego, złego i obrzydliwego - przekazała w rozmowie z "The Sun". - Nie jestem potworem. Sama padłam kiedyś ofiarą pedofila - podkreśliła. Dodała też, że zakazane materiały mogła pozostawić po sobie osoba, od której odkupiła telefon.

Około dwa tygodnie temu, po informacji o wynikach testów DNA, 21-latka opublikowała w sieci oświadczenie, w którym napisała, że "nie jest kłamczuchą, ani nie ma urojeń, nie robi tego dla sławy i nie jest pedofilką". "Nie było moim zamiarem wywoływanie smutku ani żadnych innych negatywnych emocji u nikogo, zwłaszcza u rodziny McCann. [...] Nie pamiętam większości szczegółów ze swojego dzieciństwa, ale niektóre rzeczy pamiętam i nigdy nie powiedziałam, że jestem Madeleine McCann" - przekazała.

Tajemnicze zaginięcie Madeleine McCann

Niespełna czteroletnia Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w Praia da Luz w regionie Algarve w Portugalii. Rodzice zostawili ją na kilka godzin w hotelowym pokoju i poszli na kolację do pobliskiej restauracji. Twierdzą, że zaglądali do córki co jakiś czas, by sprawdzić, czy wszystko w porządku. Gdy wrócili późnym wieczorem, dziewczynki już nie było.

Głównym podejrzanym w sprawie uprowadzenia i zabójstwa Madeleine jest niemiecki pedofil Christian B., który w latach 1995-2007 regularnie jeździł do Algarve, w tym do kurortu, w którym zaginęła dziewczynka. Mężczyzna już wcześniej skazywany był za przestępstwa na tle seksualnym. Miał dorywczo pracować w gastronomii i włamywać się do pokoi hotelowych gości.