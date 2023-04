Nieoficjalnie: Egipt był bliski sprzedaży pocisków Rosji. Zmienił zdanie pod wpływem Amerykanów

"The Washington Post" opisywał w ubiegłym tygodniu dokument, z którego wynikało, że prezydent Egiptu Abd al-Fattah as-Sisi planował dostarczyć Rosji do 40 tys. pocisków Sakr-45 kalibru 122 mm. Mogą one być wykorzystywane w rosyjskich wyrzutniach. Cała operacja miała być tajemnicą. Z kolejnych dokumentów, które miał ujawnić na platformie Discord żołnierz sił powietrznych Gwardii Narodowej z Massachusetts, wynika, że as-Sisi wycofał się z tej decyzji na początku marca. Co więcej, Egipt zdecydował się zatwierdzić sprzedaż pocisków artyleryjskich 152 mm i 155 mm Stanom Zjednoczonym, aby następnie mogły one trafić do Ukrainy. "Waszyngton starał się pozyskać nowych zwolenników - i rozpaczliwie potrzebną amunicję - do walki Kijowa z siłami rosyjskimi. Egipt zamierzał wykorzystać swoje zdolności do produkcji broni dla Ukrainy jako "dźwigni" w celu uzyskania zaawansowanego sprzętu wojskowego USA" - podaje "The Washington Post". Mowa m.in. o myśliwcach F-35 i systemie obrony powietrznej Patriot. Dokumenty nie udzielają ostatecznej odpowiedzi na pytania, czy Egipt powrócił do rozmów z Rosją i czy amunicja dla Ukrainy została już dostarczona Stanom Zjednoczonym. Ujawniają natomiast, że na władze egipskie mogły wpłynąć wizyty urzędników z Białego Domu, Departamentu Stanu i Departamentu Obrony USA. Dokumenty sugerują też, że Egipt nie podpisał z Rosją żadnej umowy dotyczącej dostaw amunicji.

Wyciek tajnych dokumentów USA. FBI aresztowało 21-latka

Przypomnijmy: w czwartek po południu agenci FBI aresztowali 21-letniego Jacka Teixeirę, który był pracownikiem wsparcia technicznego Gwardii Narodowej. Służył on na niskim stanowisku, ale miał dostęp do wewnętrznej sieci komputerowej Departamentu Obrony zawierającej ściśle tajne informacje. Dotyczyły one takich spraw jak planowana ofensywa wojsk ukraińskich, stan sił zbrojnych Ukrainy i Rosji, liczba ofiar po obu stronach oraz plany sprzedaży Rosji przez Egipt pocisków rakietowych. Zanim dokumenty wyciekły na różne platformy internetowe, Teixeira podzielił się nimi z niewielką grupą znajomych na popularnej wśród graczy platformie czatowej Discord.