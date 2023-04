Chiny. Myśliwy pomylił wędkarza z zającem i oddał strzał. Mężczyzna utonął

Zobacz wideo Współpraca na opozycji? Dziemianowicz-Bąk: Rozmawiamy, ale naszym zdaniem te rozmowy mogłyby iść sprawniej

W ubiegły piątek wieczorem Wang Moujin wybrał się na ryby w okolicach miasteczka Shaxi w prowincji Jiangxi. Jak przekazała policja, mężczyzna zmarł po tym, jak został zastrzelony przez myśliwego, który pomylił go z zającem. Przyczyną zgonu Chińczyka, według wyników sekcji zwłok, było utonięcie. Policja z okręgu Xinzhou powiedziała, że jeden z mężczyzn otworzył ogień po tym, jak zobaczył ruch w trawie, gdzie Wang miał łowić ryby. Na miejsce wezwano policję, która aresztowała czterech mężczyzn w wieku około 30 lat. Śledztwo jest w toku.

Chiny. Przepisy dotyczące posiadania broni są jedne z najsurowszych na świecie

Informacja wywołała prawdziwe poruszenie w sieci, ponieważ przepisy w Chinach dotyczące posiadania broni są jednymi z najbardziej restrykcyjnych na świecie. Dotyczą one nawet replik i zabawek. W Chinach wydawane są pozwolenia na broń dla myśliwych, jednak głównie dotyczą one służb i wojskowych. Policja w Xinzhou przekazała w oświadczeniu, że zamierza rozprawić się z przestępstwami z użyciem broni i materiałów wybuchowych. Chiny są obecnie w trakcie ogólnokrajowej kampanii przeciwko takim przestępstwom. Za posiadanie broni grozi obecnie do 7 lat pozbawienia wolności. Według oficjalnego stanowiska chińskich władz powodem całkowitego zakazu posiadania broni jest zapewnienie bezpieczeństwa.