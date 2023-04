USA: Zastrzelił 20-latkę, bo zaparkowała przed niewłaściwym domem

Zobacz wideo Łatwiejszy dostęp do broni? Bielan: Partia Republikańska popierała projekty PiS. Liczymy na wzajemność

"Kevin Monahan strzelił do samochodu po tym, gdy grupa czworga przyjaciół omyłkowo wjechała na jego podjazd. 65-letni Amerykanin oddał dwa strzały z ganku swojego domu. Jeden z pocisków uderzył w samochód - podaje BBC. Ofiarą strzału padła 20-letnia Kaylin Gillis. Miejsce, w którym kobieta została postrzelona, to obszar wiejski, gdzie nie ma dostępu do telefonii komórkowej i internetu. Z tego powodu, aby zadzwonić po pomoc, przyjaciele Gillis musieli przejechać kilka mil. Niestety, służby po przybyciu na miejsce stwierdziły zgon 20-latki.

REKLAMA

O. Adam Szustak ze wzruszającym apelem. "Proszę o modlitwę za mojego tatę"

USA: 65-latek strzelał do samochodu na podjeździe. 20-letnia Kaylin Gillis nie żyje

- To bardzo smutna historia młodych ludzi, którzy szukali domu przyjaciela, a trafili do domu tego mężczyzny, który zdecydował się wyjść z bronią palną i wystrzelić w kierunku samochodu - powiedział na konferencji prasowej szeryf Washington Country Jeffrey Murphy. Jak wskazał, nikt z grupy nie wyszedł z pojazdu ani nie próbował wejść do domu pana Monahana, zanim ten otworzył ogień. - Nie było powodu, by właściciel posesji czuł się zagrożony - podkreślił. Monahanowi grozi zarzut morderstwa drugiego stopnia. Został aresztowany, przebywa obecnie w areszcie. Motyw sprawcy tragedii pozostaje niejasny.

Za pośrednictwem strony gofundme.com zbierane są pieniądze, które zostaną przekazane bezpośrednio rodzinie Gillisów na pokrycie kosztów pogrzebu Kaylin i wszelkich doraźnych potrzeb finansowych.