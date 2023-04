Rosja. Nowe postępowanie karne przeciwko Nawalnemu. "Został uderzony i wciągnięty do celi"

"Rosja wszczyna nowe postępowanie karne przeciwko liderowi opozycji Nawalnemu" - poinformowała we wtorkowe popołudnie agencja AFP. Zdaniem jego rzeczniczki opozycjonista miał paść ofiarą więziennej prowokacji, w wyniku której usłyszał zarzut "dezorganizacji działalności zakładów penitencjarnych". To już dziesiątZRa sprawa karna przeciwko "wrogowi Putina numer jeden".

Dziesiąty proces wymierzony w Nawalnego. "Grozi mu 35 lat więzienia, ale Putinowi to nie wystarcza"

Prowokację mającą na celu uzasadnienie kolejnej sprawy karnej wytoczonej liderowi opozycji opisała na Twitterze jego rzeczniczka Kira Jarmusz. Pod nieobecność Nawalnego do jego celi miał zostać sprowadzony inny więzień mający problemy z higieną osobistą. Zapach unoszący się w pomieszczeniu był na tyle uciążliwy, że opozycjonista odmówił wejścia do środka. Mimo sugestii strażników nie chciał także użyć siły fizycznej do wyrzucenia problematycznego osadzonego z celi. "Natychmiast wezwano zespół szybkiego reagowania w kamizelkach kuloodpornych. Aleksiej został uderzony i wciągnięty do celi (...) Zaraz potem Nawalnego otoczyli, przygwoździli do muru, a administracja kolonii poinformowała, że wszczęto przeciwko niemu nowe postępowanie karne z artykułu 'Dezorganizacja działalności zakładów penitencjarnych'" - czytamy we wpisie rzeczniczki. To już dziesiąty proces wymierzony w Nawalnego. "Grozi mu już do 35 lat więzienia, ale Putinowi to nie wystarcza - chce, by Aleksiej siedział w więzieniu do końca życia i domaga się sfabrykowania przeciwko niemu nowych spraw karnych całkowicie nieludzkimi metodami" - twierdzi Jarmusz.

Opozycjonista i prawnik Aleksiej Nawalny został zatrzymany w styczniu 2021 roku. Dotychczas został oskarżony między innymi o oszustwa czy obrazę sądu. Ze względu na swoją działalność bywa nazywany "wrogiem numer jeden" Władimira Putina. W sierpniu 2020 roku przeżył próbę otrucia bojowym środkiem chemicznym. Obecnie odsiaduje wyrok w rosyjskiej kolonii karnej, gdzie zdaniem jego współpracownika Rusłana Szaweddinowa ma być regularnie podtruwany wolno działającą trucizną. Wskazuje na to pogarszający się stan prawnika, który w dwa tygodnie miał stracić aż osiem kilogramów wagi.