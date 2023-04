Chaos w Sudanie. Ambasador Unii Europejskiej zaatakowany we własnej rezydencji

Zobacz wideo Kołodziejczak: PiS rozpoczął proces wyjścia Polski z UE

Josep Borrell o ataku na ambasadora Unii Europejskiej w Sudanie poinformował na Twitterze. "Kilka godzin temu ambasador UE w Sudanie został napadnięty na terenie swojej rezydencji. Zapewnienie bezpieczeństwa budynkom i personelowi dyplomatycznemu jest podstawowym zdaniem władz sudańskich, które są do tego zobowiązane przez prawo międzynarodowe" - podkreślił szef unijnej dyplomacji. Nie przekazał, jakie obrażenia odniósł dyplomata. Rzeczniczka Komisji Europejskiej ds. polityki zagranicznej Nabila Massrali poinformowała, że unijnemu ambasadorowi nic się nie stało - informuje agencja AFP.

Sudan. Prawie 200 ofiar walk frakcyjnych wojska o władzę w kraju

Liczba ofiar walk o przejęcie władzy w Sudanie wzrosła do 185 osób, wśród nich są cywile. Rannych jest co najmniej 1800 osób. W Chartumie szpitale są przepełnione i w zasadzie przestały funkcjonować - podaje Reuters. W poniedziałek zamknięto szkoły, biura, i stacje benzynowe. Starcia w Sudanie pomiędzy armią rządową a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia rozpoczęły się w sobotę. Nie jest jasne, kto sprawuje władzę w kraju. Armia podlega wojskowemu rządowi Sudanu, na czele którego stoi generał Abdel Fattah Al-Burhan, natomiast Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) - jego zastępcy, generałowi Mohammadowi Hamdanowi Dagalo. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych, ale generałowie nie mogli zgodzić się, co do terminu, w jakim ma to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w starcia zbrojne. Bojówka powstała jeszcze za czasów prezydenta Omara al-Baszira. Nie jest wykluczone, że organizacja jest teraz współfinansowana przez Rosję.

Chartum ogarnięty walkami, mieszkańcy bez dostępu do wody i żywności

ONZ potępiła walki w Sudanie

Sekretarz Generalny ONZ potępił walki w Sudanie. Antonio Guterres stwierdził, że osoby winne śmierci ofiar walk powinny zostać niezwłocznie pociągnięte do odpowiedzialności. To pierwsze takie starcia w Sudanie od 2019 roku, kiedy od władzy odsunięto Omara Hassana al-Bashira, który niemal 30 lat sprawował władzę w kraju. Wówczas w wyniku starć zginęło 59 cywilów, w tym 3 pracowników Światowego Programu Żywnościowego. W reakcji na to agencja ONZ zawiesiła działalność w tym kraju. Sudan to jeden z najludniejszych krajów w Afryce. Lata rządów Omara al-Baszira spowodowały zapaść gospodarczą, ale od kilku lat gospodarka systematycznie podnosiła się z ruin.

