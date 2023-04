Emmanuel Macron próbuje przekonać rodaków do reformy emerytalnej. "Pracując więcej, wzbogacimy Francję"

Zobacz wideo "Ludzi w konia zrobić, samemu zarobić", czyli Tusk wylicza nietrafione zapewnienia rządzących

W poniedziałek Emmanuel Macron wygłosił orędzie do rodaków w związku z reformą, która wywołała falę protestów we Francji. Zakłada ona podwyższenie wieku emerytalnego z 62 do 64 lat. Prezydent mówił między innymi, że "te zmiany są potrzebne, by zagwarantować każdemu emeryturę". - Stopniowo pracując więcej, wzbogacamy też cały nasz kraj - dodał. Francuski przywódca przyznał, że dostrzega gniew z powodu rosnących cen i miejsc pracy, które nie pozwalają "zbyt wielu Francuzom dobrze żyć". Dodał, że żałuje, że nie udało się znaleźć konsensusu w sprawie zmian. Przed przemówieniem Macrona, przeciwnicy reformy wzywali społeczeństwo do uderzania garnkami i patelniami w całej Francji podczas jego wystąpienia. Wezwano także do gromadzenia się przed ratuszami, by podczas przemówienia krzyczeć: "Macron nas nie posłucha? My nie będziemy go słuchać!".

Prezydent Francji podpisał ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego

Podwyższenie wieku emerytalnego we Francji. Masowe protesty

W styczniu Francuzi zaczęli masowo protestować przeciwko nowej reformie zapowiedzianej przez premierkę Elisabeth Borne. Rząd przekazał, że reforma jest konieczna, by poradzić sobie z deficytem funduszy emerytalnych. Projekt spotkał się z dezaprobatą społeczeństwa, zwłaszcza w czasie, gdy inflacja odczuwalna jest także we Francji. W połowie kwietnia prezydent Francji podpisał ustawę o podniesieniu wieku emerytalnego. Od 1 września 2023 roku wiek ten będzie stopniowo podwyższany w tempie trzech miesięcy na pokolenie, począwszy od ubezpieczonych urodzonych 1 września 1961 roku. Nowo zatrudniani pracownicy będą objęci już nowym powszechnym systemem emerytalnym. - Ta reforma nie jest luksusem, nie jest przyjemnością, jest koniecznością - mówił Macron w wywiadzie dla francuskiej telewizji w marcu, potępiając również zamieszki na ulicach. - Szanujemy, słuchamy, ale nie możemy akceptować rebeliantów i rebelii - stwierdził prezydent.