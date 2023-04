Polak zginął w Niemczech w dziwnych okolicznościach. Nie wiadomo, dlaczego tak się zachował

Zobacz wideo "Ludzi w konia zrobić, samemu zarobić", czyli Tusk wylicza nietrafione zapewnienia rządzących

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 21.30. Służby poinformowały o nim jednak dopiero w niedzielę 16 kwietnia. Mężczyzna, który zginął na niemieckiej autostradzie A44, podróżował minibusem jadącym z Holandii do Polski. Pojazd zatrzymał się na parkingu Hellweg-Süd na postój. Jak podaje niemiecki dziennik Bild, 46-latek "przekroczył pasy ruchu w kierunku Kassel i dotarł do zielonego pasa centralnej bariery ochronnej. Tam prawdopodobnie zauważył swój błąd i chciał zawrócić do miejsca postoju". Wybiegł prosto na autostradę i wtedy został potrącony przez samochód 53-letniego kierowcy z Bochum. 46-latek zginął na miejscu. Ani kierowca, ani pozostali pasażerowie nie odnieśli większych obrażeń. Jak informuje niemiecka policja, "zespół rejestracji wypadków drogowych policji w Dortmundzie przejął nagrania wypadku". Funkcjonariusze podkreślają, że trwają czynności wyjaśniające możliwe przyczyny tragedii.

To nie pierwsze tragiczne zdarzenie z udziałem Polaka w Niemczech

Na początku kwietnia informowaliśmy o zwłokach Polaka znalezionych na niemieckiej wyspie Sylt. Jeden ze spacerowiczów wezwał policję, ponieważ na drodze w pobliżu kempingu Westerland znalazł czarnego Volkswagena, którego wnętrze było wypełnione pianą z gaśnicy. Jak się okazało, na tylnym siedzeniu było ciało mężczyzny, który miał założoną torbę foliową na głowę. Prawdopodobnie samochód został wypełniony pianą, aby utrudnić funkcjonariuszom zbieranie dowodów.

Polak znaleziony na niemieckiej wyspie bez oka i z torbą na głowie

Z ustaleń policji wynika, że zamordowany to 38-letni Grzegorz S. z Choszczna. Prokurator Generalny Bernd Winterfeldt przyznał, że sekcja zwłok wykazała, iż mężczyzna miał obrażenia głowy i nogi oraz nie miał jednego oka. Niemieckie media pisały, że mogła to być egzekucja. Grzegorz S. wynajmował tam pokój na ostatnim piętrze budynku mieszkalnego. Na Sylt przyjeżdżał regularnie od siedmiu lat, gdzie pracował jako malarz. Ostatni raz był w Polsce pod koniec lutego. Osierocił żonę i dwójkę małych dzieci.