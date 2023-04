Sarah Bils mieszka w Oak Harbor w stanie Waszyngton. Służyła w bazie lotniczej amerykańskiej Marynarki Wojennej na wyspie Whidbey. W listopadzie 2022 r. została wyrzucona - jak uważa - z powodu swoich "lewicowych poglądów". Jednak zdaniem jej byłych współpracowników, kobieta ma skłonności do nieustannego zakłamywania rzeczywistości. Gdy 24 lutego 2022 r. rozpoczęła się wojna w Ukrainie, Bils zaczęła prężnie działać w mediach społecznościowych pod pseudonimem Donbass Devushka - "Dziewczyna z Donbasu". W sieci utrzymywała, że ma na imię Mila i jest z Ługańska. Co więcej, w podcastach udawała wschodnioeuropejski akcent. Publikowała prorosyjskie i antyukraińskie treści.

"Dziewczyna z Donbasu" zdemaskowana. Na koncie pojawiły się tajne dokumenty Pentagonu

Amerykańskie władze wciąż prowadzą śledztwo w sprawie wycieku tajnych dokumentów. - Oni są już blisko - skomentował 13 kwietnia działania służb Joe Biden. Amerykański przywódca ocenił, że informacje o wojnie w Ukrainie, które zostały udostępnione "nie mają wielkiego znaczenia". Stwierdził, że w całej sprawie "głównym problemem jest samo wydostanie się ich na zewnątrz". Do rozpowszechnienia w sieci danych Pentagonu posłużyło się m.in. konto Dziewczyna z Donbasu. Jego administratorka, Sarah Bils została zdemaskowana przez North Atlantic Fella Organization (NAFO), internetową społeczność walczącą z rosyjską propagandą i dezinformacją - podaje w poniedziałek (17 kwietnia) na Twitterze Nexta. Dokumenty zniknęły już z jej konta na Telegramie.

Sarah Bils zaprzecza. Konta prowadzi 15 osób

Dziennikarzom "Wall Street Journal" udało się dotrzeć do Bils. Kobieta powiedziała im, że konta społecznościowe pomaga jej prowadzić 15 osób. Zapewniła również, że nie ma nic wspólnego z wyciekiem danych Pentagonu. Jednak jak zauważa gazeta, kobieta, pracując w wojsku, posiadała tajne poświadczenie bezpieczeństwa, co oznacza, że miała dostęp do dokumentów sklasyfikowanych jako "ściśle tajne" i SCI, czyli wrażliwych informacji.

Co więcej, w mediach społecznościowych kobiety udostępnione zostały sfałszowane dane. "Wydaje się, że albo konto Donbass Devushka, albo poprzednie źródło opublikowane przez to konto, zmieniło oryginalny obraz, aby przedstawić ukraińskie straty jako większe niż w pierwotnej ocenie" - czytamy w raporcie dziennikarzy śledczych z grupy Bellingcat. Bils w rozmowie z "WSJ" utrzymywała, że ani ona, ani jej współpracownicy nie nanieśli żadnych poprawek. Na razie amerykańska Marynarka Wojenna nie odniosła się do sprawy.

Przed sądem stanął Jack Teixeira

14 kwietnia przed sądem w Bostonie stanął 21-letni żołnierz Gwardii Narodowej Massachusetts Jack Teixeira. Mężczyzna służył w bazie lotniczej Otis jako specjalista od systemów IT. Od 2021 - podobnie jak Sarah Bils - posiadał poświadczenie bezpieczeństwa. Według FBI, Teixeira dzielił się tajnymi informacjami z grupą internetowych znajomych na portalu Discord. Pierwotnie miał przepisywać treść dokumentów, lecz później wynosił je do domu. - Był przeciwko wojnie i chciał po prostu informować swoich przyjaciół o tym, co się dzieje - powiedział jeden z członków grupy.

Najnowsze ustalenia ws. wycieku dokumentów o wojnie w Ukrainie

Wyciek dokumentów z klauzulą "ściśle tajne"

Dokumenty opatrzone klauzulą "ściśle tajne", które pojawiły się w internecie, zawierają szczegółowy obraz wojny w Ukrainie, w tym wrażliwe szczegóły przygotowań Kijowa do wiosennej kontrofensywy oraz plany Stanów Zjednoczonych i NATO dotyczące rozbudowy Sił Zbrojnych Ukrainy. Rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby stwierdził, że wyciek "stanowi bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego USA, a wyżsi przywódcy szybko podejmują kroki w celu złagodzenia szkód". Biały Dom z kolei nie wykluczył, że "istnieją obawy, że mogą nastąpić kolejne wycieki".