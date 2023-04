13 kwietnia rodzice Ralpha Yarla z Kansas City w stanie Missouri poprosili go, aby odebrał od znajomych swoje młodsze rodzeństwo. 16-latek pomylił jednak adres i zamiast pójść pod 115th Terrace, przypadkowo trafił pod 115th Street. Tam został postrzelony przez właściciela posesji. Chłopak przeżył, ale do szpitala trafił w ciężkim stanie - poinformowała w poniedziałek amerykańska telewizja CNN.

USA. Mieszkańcy Kansas City chcą sprawiedliwości dla postrzelonego Ralpha

Po incydencie na ulice Kansas City wyszli oburzeni mieszkańcy. Protestowali skandując słynne hasło "Black Lives Matter", a także "Sprawiedliwość dla Ralpha", "Dzwonienie do drzwi to nie zbrodnia" czy "Napastnik powinien siedzieć". - Żądamy od prokuratorów i organów ścigania hrabstwa Clay podjęcia natychmiastowych działań w celu zidentyfikowania i aresztowania człowieka odpowiedzialnego za to straszne nieuzasadnione postrzelenie - oświadczyli prawnicy rodziny Yarl. Komendantka lokalnej policji Stacey Graves pytana, czy atak na Ralpha mógł mieć podłoże rasowe, odparła, że zebrane dotąd informacje na to nie wskazują. - Ale bierzemy pod uwagę również taką wersję wydarzeń. Śledztwo jest w toku - przekazała CNN.

Właściciel posesji, który postrzelił Ralpha, został zatrzymany. Wiadomo tylko, że to mężczyzna; jego personalia nie zostały podane do publicznej wiadomości. Ralph wciąż jest w ciężkim stanie, ale - jak mówią lekarze - jego stan stopniowo się poprawia. Wiadomo o nim, że właśnie kończy szkołę średnią, planuje studiować inżynierię chemiczną. Przed rozpoczęciem studiów zamierza odwiedzić Afrykę Zachodnią. Należy do szkolnej orkiestry, gra na klarnecie basowym.