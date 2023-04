Zobacz wideo Prof. Legucka: Putinowi udaje się utrzymać lojalność w elitach władzy

Władimir Kara-Murza, rosyjsko-brytyjski były dziennikarz i opozycjonista, usłyszał wyrok 25 lat więzienia. Dokładnie takiej kary żądał dla niego prokurator. Wśród zarzutów była "zdrada stanu", rozpowszechnianie "fałszerstw" na temat rosyjskiej armii oraz działalność w "niepożądanej organizacji" [chodzi o współpracę z Fundacją Otwarta Rosja - przyp. red.]. Oskarżony zaprzeczył wszystkim zarzutom. W ubiegłym tygodniu wydał oświadczenie, w którym podkreślił, że "podpisuje się pod każdym słowem, które powiedział. Nie tylko nie żałuję niczego z tego, ale jestem z tego dumny. Wiem, że nadejdzie dzień, kiedy ciemność ogarniająca nasz kraj się rozjaśni" - cytuje BBC. Po wyroku miał stwierdzić, że "Rosja będzie wolna" - nagranie tego momentu publikuje Telewizja NEXTA.

Obwiniam siebie tylko za jedną rzecz. Nie udało mi się przekonać wystarczająco dużo moich rodaków i polityków w demokratycznych krajach o niebezpieczeństwie, jakie obecny reżim Kremla stanowi dla Rosji i dla świata

- podkreślił. Kara-Murza stwierdził, że "jego proces przypomina mu pokazowy proces z czasów stalinowskich z 1930 roku".

Moskwa skazała opozycjonistę na 25 lat więzienia

25-letni wyrok dla Władimira Kara-Murzy jest najdłuższym wyrokiem, jaki otrzymał do tej pory opozycjonista w Rosji - zauważa brytyjska stacja. Opozycjonista przebywał w areszcie śledczym od kwietnia 2022 r., a sam proces rozpoczął się 13 marca. W ciągu roku stan zdrowia aktywisty "gwałtownie się pogorszył" i w więzieniu schudł 22 kilogramy - wskazali jego prawnicy. Sędzia, który ogłosił wyrok, powiedział, że zostanie on odbyty w "kolonii poprawczej" i że Kara-Murza zostanie ukarany grzywną w wysokości 400 000 rubli [ok. 20 tys. zł - przyp. red.].

BBC zwraca uwagę na to, że Kara-Murza odegrał kluczową rolę w przekonaniu zachodnich rządów do nałożenia sankcji na rosyjskich urzędników za łamanie praw człowieka i korupcję. W ubiegłym roku aresztowano go za nieposłuszeństwo wobec policjanta. Kolejne zarzuty, w tym "zdrada stanu", postawiono mu, gdy siedział już w areszcie. Opozycjonista głośno mówił o tym, że Rosja popełnia zbrodnie wojenne w Ukrainie, używa niedozwolonej broni i atakuje cele cywilne, w tym szpitale położnicze i szkoły. Domagał się, by społeczność międzynarodowa uznała Putina za zbrodniarza wojennego.

Władimir Kara-Murza skazany. Drakoński wyrok dla przeciwnika Władimira Putina

Wyrok Kara-Murzy został powszechnie potępiony, a rząd brytyjski wezwał rosyjskiego ambasadora. "Brak zaangażowania Rosji w ochronę podstawowych praw człowieka, w tym wolności słowa, jest alarmujący" - napisał w oświadczeniu brytyjski minister spraw zagranicznych James Cleverly, cytuje BBC. Z kolei grupa Human Rights Watch określiła wyrok jako "parodię sprawiedliwości". "Rosyjskie władze powinny natychmiast odstąpić od wyroku i bezwarunkowo go uwolnić" - wezwano we wpisie w mediach społecznościowych.

Płonie elektrownia w Biełgorodzie. Na nagraniach widać słup ognia [WIDEO]

Władimir Kara-Murza został dwukrotnie otruty, w 2015 i 2017 r. w odpowiedzi na jego lobbowanie za nałożeniem sankcji przez Unię Europejską i USA na rosyjskich urzędników oskarżanych o łamanie praw człowieka. Za pierwszym razem przeszedł niewydolność nerek, która prawie doprowadziła do śmierci. W ubiegłym roku Władimir Kara-Murza został uhonorowany nagrodą im. Vaclava Havla, przyznawaną przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy za działalność na rzecz obrony praw człowieka.

