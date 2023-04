Cymański przeprasza za polityków Solidarnej Polski: Przegięli. Padły słowa ironiczne, szydercze

W piątek 14 kwietnia w wieczornym bloku głosowań posłowie mieli zająć się złożoną w październiku 2022 roku nowelizacją ustawy o referendum lokalnym, która rozszerza katalog spraw, które mogą być poddane głosowaniu w formie referendum. Wspomniany projekt jest elementem umowy o współpracy, która została podpisana między liderami Kukiz'15 i PiS. Mimo zapowiedzi politycy nie rozpatrzyli senackiego weta w tej sprawie, a marszałkini Sejmu Elżbieta Witek, powołując się na opinię Konwentu Seniorów, zdjęła ten punkt z porządku obrad.

Projekt spadł w bloku głosowań po konferencji prasowej posłów Solidarnej Polski, którzy wezwali Pawła Kukiza do zwrotu dotacji przyznanej fundacji "Potrafisz Polsko!", z którą polityk ten jest związany. Posłowie zaznaczyli, że od zwrotu pieniędzy uzależniają ewentualne poparcie dla forsowanego projektu zmian w ustawie o referendum lokalnym.

- Całe szczęście. Teraz czekamy na to, aż Paweł Kukiz odda cztery miliony złotych - mówił w pitek w Sejmie wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski. - Pawłowi Kukizowi wydaje się, że przygotował wspaniały projekt, piękny niczym ballada rockowa. Prawda jest jednak taka, że ten projekt to zwykłe rzępolenie i trzy akordy, darcie mordy - wtórował mu wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, którego cytuje WPROST.

Tadeusz Cymański przyznał w poniedziałek na antenie RMF FM, że nie podobała mu się zarówno retoryka jego partyjnych kolegów, jak i forma zorganizowanej przez nich konferencji. - Ja bym tak daleko się nie zapędzał, jest bardzo poważny spór, ale merytoryczny - mówił poseł.

W jego ocenie posłowie SP "przegięli" w piątek. - Tam padły słowa ironiczne, szydercze - stwierdził. Zadeklarował, że jest gotów przeprosić Kukiza w imieniu swych partyjnych kolegów. - Rozmawiałem już z Pawłem, powiedziałem, że jest mi przykro - zaznaczył Cymański. - Nie chcę się odcinać, bo to są moi koledzy, jestem w niezręcznej sytuacji - zapewniał.

- Uważam, że to były słowa, które mogły go dotknąć. Mogę za kolegów przeprosić, nie mam problemu z tym. Jestem przeciwnikiem używania takich mocnych sformułowań - dodał.

4,3 mln zł rządowej dotacji dla fundacji związanej z Pawłem Kukizem

7 kwietnia pisaliśmy o tym, że premier Mateusz Morawiecki miał przyznać fundacji związanej z Pawłem Kukizem "Potrafisz Polsko!" prawie 4,3 mln zł dotacji. Z informacji, do których jako pierwsza informowała Wirtualna Polska, wynika, że szef rządu zdecydował o tym 10 lutego 2023 roku. Pieniądze mają posłużyć na działalność Instytutu Demokracji Bezpośredniej, który jest "obywatelską kampanią edukacji społecznej na rzecz wyegzekwowania art. 4 Konstytucji". WP podkreśla, że środki przyznano z rezerwy budżetowej. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że to część budżetu, którą gabinet Mateusza Morawieckiego niewłaściwie dysponuje. Decyzja w sprawie przyznania środków fundacji związanej z Kukizem zapadła zaledwie cztery dni po wywiadzie, w którym przewodniczący koła poselskiego Kukiz'15 skarżył się na brak pieniędzy i przypominał, że przez kilka lat dopłacał do polityki z prywatnych środków.

Projekt ustawy Kukiza zakłada m.in. obniżenie progu frekwencyjnego z 30 na 15 proc. W piątek do tej kwestii odnieśli się politycy Solidarnej Polski. - Nasze największe obawy budzi w tym wypadku zapis, który stanowi o obniżeniu wymaganego progu frekwencyjnego z 30 do 15 proc., który jest niezbędny do przesądzenia o ważności referendum ws. gospodarki odpadami. Równocześnie mają być obniżone także progi w przypadku referendum o odwołanie wójta burmistrza lub prezydenta miasta, a ten zapis jest szczególnie niebezpieczny, jeśli chodzi o małe miasta i gminy - mówił podczas piątkowej konferencji ziobrystów Piotr Cieplucha.