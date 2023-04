"Rz": Polski zakaz przewozu produktów rolnych łamie prawo Unii Europejskiej

W sobotę podczas konwencji w miejscowości Łyse prezes Prawa i Sprawiedliwości poinformował, iż rząd podjął decyzję o zakazie wwozu do Polski części towarów rolnych z Ukrainy. Dotyczy to produktów od zboża po miód.

Do sprawy odniosła się rzeczniczka Komisji Europejskiej, która w rozmowie z RMF FM poinformowała, że o wprowadzonym przez Polskę zakazie KE dowiedziała się z mediów. - Nie znamy szczegółów, więc na tym etapie nie możemy udzielić żadnego komentarza. Zwracamy się do władz polskich o dalsze informacje, aby móc ocenić środek. Przypominamy, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE - podkreśliła Miriam Garcia Ferrer.

Jak czytamy na RMF FM, KE podkreśla, że kraje członkowskie nie mogą jednostronnie decydować w sprawie handlu, ponieważ ma to wpływ na cały unijny rynek. Stacja podkreśla, że rozporządzenie o zakazie wwozu towarów może być niezgodne z unijnym prawem.

"Rz": Zakaz importu zbóż łamie dwa akty prawne

"Rz" przypomina, że ogólny handel z Ukrainą to efekt dwóch decyzji. "Pierwsza to obowiązująca od 2017 roku umowa DCFTA - bardzo nowoczesna umowa handlowa przewidująca stopniowe znoszenie ceł i innych barier handlowych, której celem było zbliżanie Ukrainy do unijnych standardów gospodarczych i administracyjnych. Druga decyzja to rozporządzenie z 4 czerwca 2022 roku, będące reakcją na agresję Rosji. W tym akcie prawnym na rok znosi się wszystkie środki ochrony handlowej. KE już zaproponowała przedłużenie tego rozporządzenia o kolejny rok"- czytamy.

W ocenie gazety, Polska swoją decyzją o zakazie importu produktów rolnych i żywności łamie oba te akty prawne, bo część produktów z polskiej listy jest zliberalizowana w ramach DCFTA, a część – w ramach antywojennego rozporządzenia. "W żadnej z tych spraw Polska nie może działać samodzielnie"- podkreśla "Rz".

Decyzja Polski nie tylko łamie nie tylko akty prawne UE, ale, w ocenie "Rz" uderzy przede wszystkim w Ukrainę. Kijów jest wyraźnie zaskoczony obrotem spraw w Polsce, bo wcześniej był konsultowany tylko w sprawie zboża i był gotów jednostronnie ograniczyć możliwość wysyłania tego surowca do Polski.

Zakaz importu zboża z Ukrainy. "Niczego nie załatwia", "niestosowalne"

Ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solskyj wyraził żal z powodu wprowadzenia przez Polskę zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy.

Ukraina reaguje na zakaz przewozu produktów rolnych. "Jednostronne radykalne działania"

"Rozumiemy, że polscy rolnicy są w trudnej sytuacji, ale sytuacja ukraińskich rolników jest jeszcze trudniejsza. Na naszym terytorium toczy się wojna, ukraińscy rolnicy ponoszą ogromne straty, giną na swoich polach od rosyjskich min" - napisał w oświadczeniu.

Minister Solskyj zauważył, że "jednostronne radykalne działania nie przyspieszą pozytywnego rozwiązania spraw". Dodał, że nie powinno dochodzić do nieporozumień między naszymi państwami i podmiotami gospodarczymi.

Ukraina o zakazie przewozu produktów rolnych: Jednostronne działania

Strona ukraińska zaproponowała, by w najbliższych dniach uzgodnić nowe porozumienie, które uwzględni interesy obu krajów "w duchu konstruktywnej, rzetelnej, efektywnej współpracy" i "należycie załatwi sprawę tranzytu produktów rolnych przez Polskę". "Jesteśmy gotowi do współpracy ze stroną polską nad dokładnym zbadaniem wszelkich nieprawidłowości, do których doszło i które doprowadziły do obecnej sytuacji, nieleżącej ani w interesie Polski, ani Ukrainy" - zaznaczył.

Z informacji Gazeta.pl wynika, że Nowogrodzka uznała po rozmowach z rolnikami i analizie swoich badań sondażowych, że zakaz jest konieczny, bo inaczej - przez złość na wsi - starci władzę - pisał Jacek Gadek. - Zbliżaliśmy się już do czerwonej linii. Gdybyśmy teraz nie zamknęli granicy dla żywności z Ukrainy, to w maju nie byłoby już co zbierać i przegralibyśmy wybory - słyszymy od ważnego polityka PiS.

