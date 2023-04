Iran. Skazano sprawców zestrzelenia ukraińskiego samolotu. Wcześniej reżim mówił, że to wypadek

Zobacz wideo Tomczyk: Nie ma planów, żeby wyznaczyć Rafała Trzaskowskiego na kandydata na premiera

Dowódca wojskowych został skazany na dziesięć lat więzienia. Wobec pozostałych dziewięciu osób orzeczono wyroki od jednego do trzech lat pozbawienia wolności.

Zestrzelenie samolotu nad Iranem. Jest wyrok

8 stycznia 2020 roku samolot pasażerski Boeing 737-800 należący do Ukraine International Airlines został zestrzelony chwilę po starcie z lotniska w Teheranie. Zestrzelenia dokonano przy użyciu dwóch rakiet typu ziemia-powietrze. Zginęli wszyscy, którzy byli na pokładzie - sto siedemdziesiąt sześć osób. Władze Iranu początkowo przekonywały, że był to wypadek spowodowany problemami technicznymi maszyny. Po trzech dniach przyznały jednak, że prawdą jest to, o czym już poinformowały już służby wywiadowcze Kanady i Stanów Zjednoczonych - samolot został zestrzelony.

Iran ma problem z Ukrainą - pewien zestrzelony przed dwoma laty samolot

Iran twierdził, że samolot został zestrzelony przez pomyłkę. Władze w Teheranie wyjaśniały, że Wojska Obrony Powietrznej Islamskiej Republiki Iranu uznały maszynę za amerykański pocisk skierowany w irańską jednostkę wojskową. Szef sił powietrznych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Amirali Hadżizadeh przyznał, że Iran od pierwszych minut po katastrofie wiedział, że samolot został rzekomo omyłkowo zestrzelony. Generał tłumaczył, że operator wyrzutni rakiet przeciwlotniczych działał pod ogromną presją, bo kilka godzin wcześniej Iran bombardował amerykańskie cele w Iraku. - Taki jest koszt podgrzewania atmosfery w regionie przez Stany Zjednoczone. Tamtej nocy byliśmy przygotowani na konflikt na pełną skalę. Nasz operator błędnie zidentyfikował samolot jako nadlatujący pocisk balistyczny - mówił irański dowódca.