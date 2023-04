Strzelanina podczas 16. urodzin w Alabamie. Nie żyją cztery osoby, wielu rannych

Zobacz wideo "Niemcy odchodzą od atomu. To oznacza ogromne dodatkowe emisje CO2"

Do strzelaniny doszło w nocy z soboty na niedzielę w Dadeville w stanie Alabama w studiu tanecznym podczas imprezy zorganizowanej z okazji szesnastych urodzin. Większość postrzelonych osób to nastolatkowie. Amerykańskie media informują o co najmniej czterech osobach zabitych.

Strzelanina w Alabamie. Nie żyją cztery osoby

"Tego ranka rozpaczam razem z ludźmi z Dadeville i moimi rodakami z Alabamy. W naszym stanie nie ma miejsca na brutalne przestępstwa" - napisała w mediach społecznościowych gubernatorka stanu Alabama Key Ivey.

Szczegóły dotyczące zdarzenia wciąż nie są znane. Nie jest jasne, kto otworzył ogień oraz co stało się ze sprawcą. CNN zwraca uwagę, że tego samego dnia doszło do strzelaniny w Louisville w stanie Kentucky. Tam zginęły dwie osoby.

W Stanach Zjednoczonych, zamieszkanych przez ponad trzysta trzydzieści trzy miliony ludzi, jest około czterystu milionów sztuk broni palnej. Organizacja Gun Violence Archive podaje, że od początku 2023 roku w USA doszło do 162 masowych strzelanin.