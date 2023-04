Słowa Serhija Czerewatego, komentującego wydarzenia w Bachmucie, przytoczył portal unian.ua. Zgodnie z relacją przedstawioną przez rzecznika Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy, w Bachmucie trwają intensywne walki, a Ukraińcy skutecznie uniemożliwiają Rosjanom realizację ich celów wojskowych. Serhij Czerewaty nazwał aktualną sytuację w Bachmucie "bezprecedensową", a samo miasto określił mianem "twierdzy nie do zdobycia".

Rzecznik ukraińskiego wojska: Rosjanie nie potrafią zdobyć Bachmutu. To miasto-twierdza

Unian zacytował Czerewatego w artykule z 15 kwietnia. Przedstawiciel ukraińskiego wojska stwierdził, że wojska rosyjskie koncentrują się obecnie na realizacji swoich celów w Bachmucie, dążąc do przejęcia kontroli nad miastem. Ukraińcy mają jednak skutecznie przeciwstawiać się rosyjskim atakom, niwelując zdolności bojowe Rosjan.

Bachmut pod ostrzałem. Zełenski: Czekamy na obiecane dostawy broni

- Obecnie w budynkach na terenie miasta toczą się bezprecedensowe, krwawe walki. Wróg postawił sobie za cel podbicie tego miasta-twierdzy, które jest nie do zdobycia. Nasi żołnierze w brutalnych bitwach robią wszystko, aby osłabić zdolności bojowe wroga, pozbawić go sił i morale. I robią to z powodzeniem - powiedział Serhij Czerewaty.

Polski ochotnik pomaga w Bachmucie: Staramy się "łatać" rannych

Bachmut. Według ukraińskiego wojska w ciągu jednego dnia doszło do ponad 150 ataków

Rzecznik Wschodniego Zgrupowania Wojsk Ukrainy poinformował, że w ciągu 24 godzin Rosjanie przeprowadzili w okolicach Bachmutu 158 ataków z użyciem artylerii i rakiet. Miało przy tym dojść do 17 starć bojowych, w których zginęło 80 rosyjskich żołnierzy, a 100 zostało rannych.