Niemcy. Odkrył mroczny sekret w domu zmarłego księdza. "Nie miał zahamowań. Odebrało mi mowę"

Ostatnie lata życia chorujący na demencję ks. Edmund Dillinger spędził w mieście Friedrichsthal na zachodzie Niemiec. Duchowny zmarł w wieku 87 lat w listopadzie zeszłego roku. Po jego śmierci bratanek księdza, który się nim opiekował, postanowił zrobić porządki w domu wuja. W jego gabinecie znalazł pudła, których zawartość nim wstrząsnęła. - Nagle miałem w ręku dokumenty, które na początku mnie zmroziły - powiedział w rozmowie z "Rhein-Zeitung".

Niemcy. "Ostro pornograficzne" zdjęcia w domu zmarłego księdza

Według niemieckich mediów ks. Edmund Dillinger od lat 60. uwiecznił sceny pornograficzne na około 700 fotografiach - widać na nich głównie mężczyzn, młodzież, ale także osoby nieletnie. "Bild" podkreśla, że niektóre ze zdjęć są "ostro pornograficzne". To właśnie je w domu wuja znalazł Steffen Dillinger. W rozmowie z "Rhein-Zeitung" podkreślił, że po fotografiach "widać, że pozwalał sobie na coraz więcej".

- Nie miał zahamowań, najwyraźniej nie miał się czego obawiać - stwierdził bratanek duchownego. Mężczyzna odkrył również pamiętnik księdza, w którym ten miał dokumentować wykorzystywanie seksualne swoich ofiar. - Naprawdę odebrało mi mowę. [...] O czym my mówimy? To ponad pięć dekad udokumentowanych nadużyć - zauważył.

"Bild" zaznacza, że do nadużyć ze strony Dillingera miało dochodzić podczas pielgrzymek, obozów kościelnych czy wypraw do Afryki. Dodaje też, że zarzuty wobec duchownego pojawiły się już w 2012 roku. Chodziło o napaści seksualne z lat 70.

W związku z oskarżeniami ksiądz został przeniesiony do innej parafii w Nadrenii Północnej-Westfalii. Zakazano mu także odprawiania mszy. "Bild" podkreśla, że sprawa trafiła do prokuratury, ta jednak umorzyła postępowanie ze względu na przedawnienie. - Wypierał się wszystkiego aż do końca - powiedział Steffen Dillinger.

Edmund Dillinger otrzymał Federalny Krzyż Zasługi za zaangażowanie w pomoc rozwojową dla Afryki.

Potrzebujesz pomocy?

Przemoc seksualna to każdy niechciany kontakt seksualny. Z danych UNICEF wynika, że na całym świecie tego rodzaju przemocy doświadczyło około 15 milionów nastolatek między 15. a 19. rokiem życia, ale tylko 1 procent nastolatek zwraca się z prośbą o pomoc do profesjonalisty. Badania wskazują, że u 80 proc. ofiar gwałtu rozwija się zespół stresu pourazowego (PTSD). Jeżeli jesteś ofiarą przemocy seksualnej, pomoc możesz uzyskać, dzwoniąc np. do Poradni Telefonicznej "Niebieska Linia" - 22 668 70 00 (7 dni w tygodniu, w godzinach 8-20) lub na całodobowy telefon interwencyjny Centrum Praw Kobiet - 600 070 717.

