Wirtualna Polska rozmawiała z byłym szefem fińskiego wywiadu i deputowanym do parlamentu Finlandii Pekką Toverim. Generał wypowiedział się na temat szeroko dyskutowanych kwestii związanych z międzynarodowym bezpieczeństwem, dotyczących m.in. uwarunkowań wojny w Ukrainie. Gen. Toveri wskazał także Polskę jako kraj, który może stać się regionalną potęgą z uwagi na swój potencjał militarny.

Tuż po zatrzymaniu przez FBI Jacka Teixeiry, podejrzanego o ujawnienie tajnych danych Pentagonu, generał Toveri nazwał na Twitterze amerykańskiego żołnierza "idiotą, który naraził życie niezliczonych ludzi, by znaleźć aprobatę wśród swoich przyjaciół". Były szef fińskiego wywiadu w rozmowie z WP podtrzymał tę opinię. Podkreślił także, że jego zdaniem wyciek dokumentów nie jest operacją dezinformacyjną zorganizowaną przez amerykańskie służby.

- [Teixeira] Miał dostęp do zbyt wielu ważnych i wrażliwych informacji. Nie znam jego pozycji ani roli, ale wysoko drażliwe informacje wyciekły. Wskazuje to, że popełniono błąd, a on chciał zaimponować swoim znajomym. (...) To może być celowe działanie i fałszywy wyciek. Jednak do uwiarygodnienia takich informacji powinno zostać wykorzystane bardziej wiarygodne źródło, które zmyliłoby i uwiarygodniło w oczach wroga informacje. Ciężko mi jednak uwierzyć w to, że to zmyłka. Informacje, które wyciekły z Pentagonu, dają wgląd m.in. w uzbrojenie poszczególnych jednostek. To bardzo szkodliwe dla Ukraińców - powiedział Pekka Toveri.

Fiński generał uważa, że choć wyciek tajnych amerykańskich dokumentów stanowi problem dla Ukrainy, wojska tego kraju zdołają już wkrótce przeprowadzić kontrofensywę. - Stawiam na maj. Wtedy pojawią się sprzyjające warunki. Grunt będzie już stabilny - stwierdził był szef wywiadu Finlandii.

Były szef fińskiego wywiadu: Polska będzie potęgą centralnej Europy

Pekka Toveri uważa, że dołączenie Finlandii do NATO to ważny krok w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w Europie. Generał zasugerował jednak, że należy podjąć dalej idące decyzje, a jedną z nich miałaby być zmiana statusu Wysp Alandzkich. Ten należący do Finlandii archipelag jest obecnie strefą zdemilitaryzowaną, co według Toveriego powinno się zmienić.



- To bardzo ważne miejsce. W tym rejonie jest dużo strategicznej infrastruktury. Rosja nie ma teraz możliwości, żeby zagrozić archipelagowi, jednak będzie próbowała odbudować swój potencjał po wojnie w Ukrainie i wtedy może być różnie. Ciężko przewidzieć, co będzie za 10 lat. Dekadę temu nie powiedziałbym, że wstąpimy do NATO. Lepiej dmuchać na zimne. Decyzja ta wymaga jednak inicjatywy polityków. Bezpieczeństwo regionu wzrośnie znacząco, jeśli wyspy nie będą już zdemilitaryzowane - przekonywał gen. Toveri.

Były szef fińskiego wywiadu przedstawił także swoją opinię na temat wzrostu potencjału wojskowego Polski i roli, jaką nasz kraj ma odegrać w przyszłości na kontynencie europejskim. - Patrząc na polskie programy zbrojeniowe, widać, że Polska będzie potęgą centralnej Europy. Polska armia będzie potężniejsza niż niemiecka, francuska czy brytyjska. Chciałbym, żeby największe kraje Europy poszły w ślady Warszawy i też zwiększyły swój potencjał. (...) Jeśli inni członkowie pójdą w ślady Polski, Europa będzie dużo bezpieczniejsza. Wymaga to niestety woli politycznej. Zamawiany przez Polskę sprzęt, jak pokazuje wojna w Ukrainie, to właściwy kierunek rozwoju armii - stwierdził Pekka Toveri.