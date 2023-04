Ukraina reaguje na zakaz przewozu produktów rolnych. "Jednostronne radykalne działania"

Minister Solskyj przypomniał, że kilka dni temu rozmawiał z polskim ministrem rolnictwa Robertem Telusem o imporcie i tranzycie ukraińskiego zboża przez Polskę. Strona polska wprowadziła jednak zakaz importu ukraińskich produktów. Mykoła Solskyj powiedział, że Ukraina rozumie trudną sytuację, jaka powstała wskutek blokady ukraińskich portów przez Rosjan. - Ale dla całego świata i dla każdego człowieka na tym świecie jest oczywiste, że sytuacja ukraińskich rolników jest najtrudniejsza. I prosimy stronę polską, żeby wzięła to pod uwagę - powiedział minister rolnictwa Ukrainy.

Wyraził przy tym nadzieję, że podczas swej planowanej na poniedziałek wizyty w Polsce uda się osiągnąć porozumienie co do spornych problemów i umożliwić tranzyt ukraińskiego zboża przez Polskę.

Solskyj: Rozumiemy trudną sytuację, ale nasza jest trudniejsza

W oświadczeniu opublikowanym przez resort podkreślono, że przed tygodniem zgodzono się, by cztery towary - pszenica, kukurydza, ziarna słonecznika i rzepak - do 1 lipca przechodziły przez Polskę tylko tranzytem. "Osiągnęliśmy szereg porozumień w celu rozwoju współpracy w rolnictwie i rozwiązania problemów logistycznych, oraz uzgodniliśmy tekst memorandum" - czytamy.

Zakaz przewozu produktów rolnych z Ukrainy podpisany. Jest lista

"Rozumiemy, że polscy rolnicy są w trudnej sytuacji, ale sytuacja ukraińskich rolników jest jeszcze trudniejsza. Na naszym terytorium toczy się wojna, ukraińscy rolnicy ponoszą ogromne straty, giną na swoich polach od rosyjskich min" - podano.

Minister Solskyj zauważył, że "jednostronne radykalne działania nie przyspieszą pozytywnego rozwiązania spraw". Dodał, że nie powinno dochodzić do nieporozumień między naszymi państwami i podmiotami gospodarczymi.

Strona ukraińska zaproponowała, by w najbliższych dniach uzgodnić nowe porozumienie, które uwzględni interesy obu krajów "w duchu konstruktywnej, rzetelnej, efektywnej współpracy" i "należycie załatwi sprawę tranzytu produktów rolnych przez Polskę". "Jesteśmy gotowi do współpracy ze stroną polską nad dokładnym zbadaniem wszelkich nieprawidłowości, do których doszło i które doprowadziły do obecnej sytuacji, nieleżącej ani w interesie Polski, ani Ukrainy" - zaznaczono.

Nie tylko zboże, 18 grup zakazanych produktów

Minister rozwoju i technologii podpisał rozporządzenie o zakazie przewozu z Ukrainy produktów rolnych. Waldemar Buda opublikował treść rozporządzenia w mediach społecznościowych.

Dokument zakłada, że zakaz wwozu produktów rolnych z Ukrainy ma obowiązywać do 30 czerwca tego roku. Wymienia też w 18 punktach produkty, objęte zakazem. To zboża, cukier, susz paszowy, nasiona, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, produkty z przetwórstwa warzyw i owoców, wina, wołowina, cielęcina, mleko i jego przetwory, wieprzowina, baranina, jaja, mięso drobiowe, alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, produkty pszczele, a także grupę produktów określonych jako pozostałe, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/20 to jest m.in., żywe świnie, konie, bydło, mięso z uboju.

Rozporządzenie zostało podpisane w porozumieniu z ministrem finansów i ministrem rolnictwa.

