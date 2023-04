USA. Owczarek australijski odnalazł się po miesiącu ponad 260 km od domu. Przepłynął na krze?

"Anchorage Daily News" opublikowało historię Mandy Iworrigan z Gambell na Alasce. Kiedy w marcu kobieta wraz z rodziną odwiedzała miejscowość Savoonga, zaginęły dwa psy jej dzieci oraz pies wuja (obie miejscowości znajdują się na Wyspie Świętego Wawrzyńca). Mężczyzna pocieszał Mandy, że jego pupil nieustannie znika, ale "zawsze znajdzie drogę powrotną".

USA. Pies Nanuq zaginął ponad 260 km od domu

I faktycznie, pierwszy z zaginionych psów, Starlight, pojawił się 37 mil (ok. 60 km) od domu. Kobieta początkowo nie dowierzała, że to naprawdę jej zwierzę, zakładając, że pies jest jedynie wyjątkowo podobny. "Ich pies w jakiś sposób przebył trzy tuziny mil do kolejnego miasta w dwa i pół tygodnia od zniknięcia" - podaje gazeta.

Niestety zaginiony nadal pozostawał roczny owczarek australijski Nanuq, który należał do ośmioletniej córki kobiety. Po tygodniu Mandy otrzymała jednak wiadomość od swojego ojca, który napisał, że w Wales (Alaska) znalazł się pies, który przypomina pupila jej córki. Obie miejscowości dzieliło w linii prostej 166 mil (ok. 267 km).



USA. Owczarek australijski wrócił do domu po miesiącu. Odnalazł się ponad 260 km dalej

Kobieta była zszokowana. Nadal nie jest pewna, jak pies znalazł się w Wales. - Może lód przesunął się, gdy polował - zastanawia się. - Jestem prawie pewna, że zjadł resztki foki lub złapał fokę. Ptaki chyba też. (...) Jest mądry - przyznała.

Zwierzę przez kilka dni pozostawało pod opieką pewnego lokalnego mieszkańca i jego siostry, kobieta zastanawiała się natomiast, jak przetransportować psa z powrotem do domu. Z Wales nie ma bowiem bezpośrednich lotów na Wyspę Świętego Wawrzyńca.

Mandy miała jednak szczęście. Kilkoro uczniów leciało bowiem czarterowym samolotem z Wales do Gambell na olimpiadę. Nanuq wrócił do domu po miesiącu nieobecności w dobrym stanie, choć z opuchniętą łapą, na której znajdowały się dwa duże ślady po ugryzieniu. Kobieta nie wie, jakie zwierzę ugryzło jej psa - możliwe, że była to foka lub niedźwiedź polarny. W sieci pojawiło się wzruszające nagranie z ponownego spotkania rodziny i odnalezionego pupila.